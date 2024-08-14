福州海青節搭平台 促兩岸青年交流

兩岸跆拳道交流大賽昨在福州舉行，台體大跆拳道選手也前來了解大陸的訓練環境。(記者陳政錄／攝影)

中國大陸近年積極邀請台青赴陸，在福建福州舉辦的海峽青年節，預計向台青發布超過2千職缺，相關交流活動陸續登場。在昨日舉辦的海峽鄉建鄉創獎頒獎典禮中，福建橙翔文旅總經理曾芝穎表示，希望透過平台搭建，協助有意赴陸從事鄉村振興工作的台灣年輕團隊，提供實踐和培訓機會。

海青節是福州年度對台交流活動，相關活動於11至17日舉行，在日前的發布會上，福州市副市長趙明正表示，已邀請台青超過1200人參加。他還說，共向當地企業徵集優質工作職缺超過2300個，涵蓋教育、醫療、電子、金融、軟體開發、遊戲策畫和電子商務等領域。

昨日陸續登場的各類交流活動也以為台青赴陸搭建平台為主題。其中，第三屆海峽鄉建鄉創獎頒獎典禮在福建閩清雄江鎮舉辦，本屆共遴選兩岸鄉建鄉創（地方創生）領域作品194件，其中台灣82件，大陸112件，最後有33件分獲綜合類、大學類、鄉創類、鄉建類金銀銅獎。

2018年起參加閩台鄉建鄉創工作的曾芝穎表示，鄉村振興包括建築設計、幫助村民創收等等，跟台灣的「地方創生」很像，兩岸可海納百川，因此透過獎項和在當地成立海峽鄉建鄉創家園，希望透過自身團隊成功經驗，幫助有意赴陸從事鄉村振興工作的台灣年輕人。

此外，「稀白杯」兩岸跆拳道 交流大賽、首屆兩岸青少年跳繩錦標賽也於昨日分別在福州登場，邀請兩岸數百位選手競技。率15名選手赴陸交流的台灣體育運動大學跆拳道校隊教練吳明傑表示，他們將進行交流賽、與當地隊伍的共同實地訓練等；此次交流有助學生了解大陸訓練環境和專業素養。