英國加強審查來自中國的研究人員 引發質疑

英國政府近年加強審查來自中國的研究生和研究人員，特別是涉及敏感技術領域的申請者。這項行動的核心是學術技術審批計畫(ATAS)，適用所有受英國移民管控的國際學生和研究人員，這項審查機制的有效性和對華人 學生的影響引發廣泛質疑。

美國之音報導，ATAS要求受管控的人員攻讀或研究可能用於開發先進常規軍事技術(ACMT)、大規模殺傷性武器(WMD)或其運載工具的相關學科，必須取得ATAS證書；但啟動ATAS以來，透過訪問申請人、大學教授及審查拒信發現，中國學生和研究員在被拒絕人數中占很大比率。

據報導，查看被拒絕中國學生在網路上公開的信息，有一些共同特徵：這些學生在與中國軍事相關的大學獲得學位、接受中國政府資助的獎學金，或研究方向涉及航空航太 、材料科學、電信和量子技術等領域。

報導指出，近年英國大學與中國軍方的合作頻受公眾質疑，英國政府不斷警告，中英學術合作可能帶來安全風險；國際危機組織(International Crisis Group)的中國研究顧問廖子豪認為，對中國研究人員的安全審查是必要的，他指出：「ATAS只阻擋其中一個管道，更大的問題在於英國高校、研究機構與中國軍方及其關聯學院的合作。」

劍橋大學在過去十年曾與一家從事軍事技術開發的中國國企合作，中國江蘇自動化研究所也曾討論將帝國學院科學家開發的軟體用於軍事目的，華大基因曾與中國軍方合作開發基因測試，英國議員去年詢問當時的安全部長，被禁止在英國工作的科學家和研究生是否與華大基因有關，政府則以國家安全為由拒絕回答，這些發現都加劇人們對ATAS審查有效性的質疑。

報導指出，這種審查制度的複雜性不僅讓一般中國學生困惑，也讓想在英國就讀的中國異議學生面臨更大挑戰；曾就讀倫敦亞非學院(SOAS)的中國學生張中庭認為，ATAS的模糊性，可能導致一些對中國政府不滿的學生無法獲得簽證 。

另一名受訪的魏姓中國學生在英國完成本科教育，他廣泛參與支持民主的活動，由於ATAS審核，他的研究生入學被迫延後。