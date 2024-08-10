千帆星座首箭解體 300碎片激增到700 恐變太空垃圾雲

千帆星座首批衛星入軌後，火箭變成幾百塊碎片，成為太空垃圾。(示意圖，取材自NASA)

中國6日以「一箭18星」形式發射長征六號甲運載火箭（CZ6A），將「千帆星座」（獲稱中版星鏈）的首批衛星送入軌道。不過，美國太空 司令部稱，滯留太空的長征六號火箭末級（末段）突然解體，產生的碎片在距離地球800公里處軌道飛馳，且碎片數量從60變300，再迅速增加到700個以上，如此解體並不常見，擔憂成為難以承受的太空垃圾雲。中國官方航天部門尚未對此回應。

綜合觀察者網、港媒報導，「千帆星座」計畫在2030年前部署1.5萬餘顆衛星，提供全球高質量通訊和寬頻上網服務，首批為18顆衛星組網任務。

不過據美國太空新聞網站space.com和美國太空軍消息，美國太空司令部確認此次發射的火箭末段6日突然解體，產生了60多片碎片，後來又增加至300餘塊可追蹤碎片，分布在800公里左右高度近地軌道上。「可追蹤碎片」一般指直徑至少10厘米的物體，新產生的「碎片雲」還包含許多無法監控的碎片。目前沒有觀察到任何直接威脅，強調會繼續進行例行評估。

美國SpaceX星鏈官方也稱，團隊正密切監測CZ6A火箭碎片。

合成圖像顯示了一系列明亮物體沿著與長征6A火箭體及其於2024年8月6日部署的18顆千帆衛星相同的軌道移動，這些物體是由火箭體解體產生的碎片的一部分。 (取材自觀察者網／Slingshot Aerospace)

美國太空服務公司LeoLabs分析雷達數據後認為，CZ6A火箭末級解體發生在發射13小時半後，產生至少700塊碎片，並可能增加到900塊。太空科技公司Slingshot Aerospace表示，這是一個令人擔憂的開始，若「千帆星座」的火箭發射任務即使只有小部分產生像首次發射一樣多的碎片，也將令低軌道上出現難以承受的太空碎片數量。

觀察者網引述太空自媒體撰稿人高天偉表示，航天器破損，主要源於「自爆」和外部撞擊。例如，航天器如內部殘留高壓氣體，在密封容器失效下可能像氣球一樣爆炸，或是電池故障自燃。外部撞擊雖然罕見，但也時有發生。外媒稱，長征六號甲火箭末級不是第一次出現完成任務後破裂情況，因此事件源自內部的概率更高。

美國太空總署（NASA ）碎片專家表示，CZ6A火箭2022年11月12日將雲海三號衛星送入軌道後，也解體產生533塊可追蹤碎片。目前大約有4萬塊可追蹤碎片圍繞地球運行。

高天偉表示，空間碎片會威脅其它航天器安全，極端情況下會出現凱斯勒效應：航天器連鎖碰撞，近地空間全部被碎片占據，人類在幾十年時間內無法開展航天活動。中國火箭完成任務後都會進行貯箱排空、電池耗盡等鈍化操作，盡最大可能讓末級在緩慢再入大氣層前保持完整。

「千帆星座」此後至少還有數百次發射任務，外界擔憂CZ6A火箭末級解體情况會再度出現，危及太空安全。