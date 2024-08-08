中首艘反導預警艦「瞭望1號」竣工 力拚美同級艦

瞭望1號海上綜合警戒艦最近在上海長興島江南造船廠完成改造後進行海上試驗。（取材自「國平視野」）

中國首艘可追蹤各類隱形戰機及高超音速飛彈的海上綜合預警艦─「瞭望一號」，已在上海江南造船廠竣工即將服役。「瞭望一號」噸位數不僅是美軍霍華德．洛倫岑號飛彈追蹤艦（USNS Howard O. Lorenzen）三倍以上，性能也更優異。

據勝訊網和港媒報導，「瞭望一號」排水量超過3萬噸，艦長255米，寬27.2米，無疑是「海上巨無霸」。其外形最特別的地方，就是船甲板有大大小小的「球」約8個。

報導稱，這些「球」不是普通雷達罩，上面有多面體，為隱形雷達罩，可大幅降低RCS（雷達截面積）數據，增強生存能力。在甲板後方，還有兩部尺寸巨大的相控陣雷達。該雷達底座可以進行360度旋轉，而相控陣垂直方向可150度旋轉。

有軍事博客指出，「瞭望一號」能起到警戒、追蹤、觀測、研究等作用，將對方刻意隱藏的「機密」盡收眼底。例如，在美日試射彈道飛彈 期間，觀測艦會部署到預定海域，利用其搭載的高性能雷達和其他傳感器系統，精確追蹤飛彈的飛行軌跡，收集飛彈性能數據，包括飛行高度、速度、軌跡偏差等。

再如在飛彈防禦方面，觀測艦扮演著預警和攔截指導的角色，能早期發現並持續跟蹤潛在的敵對飛彈發射，為反飛彈系統提供目標指示信息，協助規畫攔截方案。