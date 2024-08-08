中首艘反導預警艦「瞭望1號」竣工 力拚美同級艦
中國首艘可追蹤各類隱形戰機及高超音速飛彈的海上綜合預警艦─「瞭望一號」，已在上海江南造船廠竣工即將服役。「瞭望一號」噸位數不僅是美軍霍華德．洛倫岑號飛彈追蹤艦（USNS Howard O. Lorenzen）三倍以上，性能也更優異。
據勝訊網和港媒報導，「瞭望一號」排水量超過3萬噸，艦長255米，寬27.2米，無疑是「海上巨無霸」。其外形最特別的地方，就是船甲板有大大小小的「球」約8個。
報導稱，這些「球」不是普通雷達罩，上面有多面體，為隱形雷達罩，可大幅降低RCS（雷達截面積）數據，增強生存能力。在甲板後方，還有兩部尺寸巨大的相控陣雷達。該雷達底座可以進行360度旋轉，而相控陣垂直方向可150度旋轉。
有軍事博客指出，「瞭望一號」能起到警戒、追蹤、觀測、研究等作用，將對方刻意隱藏的「機密」盡收眼底。例如，在美日試射彈道飛彈期間，觀測艦會部署到預定海域，利用其搭載的高性能雷達和其他傳感器系統，精確追蹤飛彈的飛行軌跡，收集飛彈性能數據，包括飛行高度、速度、軌跡偏差等。
再如在飛彈防禦方面，觀測艦扮演著預警和攔截指導的角色，能早期發現並持續跟蹤潛在的敵對飛彈發射，為反飛彈系統提供目標指示信息，協助規畫攔截方案。
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