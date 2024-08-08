梅洛尼訪華成果… 東風汽車赴義大利建廠談判 進入最後階段

義大利招攬中國汽車設廠衝產量。圖為今年4月舉辦的北京國際汽車展覽會上，消費者在東風汽車eπ007展位上。（中新社）

據外媒報導，義大利 政府正與中國東風汽車集團進行在義建廠談判，談判已進入後期。義政府此次擬引入東風汽車集團到當地設廠增加產量，意在制衡目前唯一在義國生產汽車的跨國集團斯特蘭蒂斯（Stellantis），這也被視為義大利總理梅洛尼7月底訪華帶來的重要成果之一。不過有美媒認為這是「雙面刃」，可能促進市場與就業 機會，也面臨中國影響力滲透威脅。

據觀察者網引述路透報導，義大利政府引進中國東風汽車集團，是為了吸引Stellantis以外的大型汽車製造商進入該國市場。消息人士表示，羅馬政府可能會以少數股權的形式加入東風的投資 ，該投資旨在建立一個覆蓋整個歐洲的汽車製造樞紐。這筆潛在交易或涉及包括義大利零部件行業的公司在內的其他投資者。

路透並在報導中指出，除東風外，義大利也在供應鏈層面進行了合作商討。據悉，生產定子和轉子的義大利公司EuroGroup Laminations（EGLA），已與中國汽車零部件公司華勤橡膠工業集團簽署了初步戰略合作夥伴關係。該協議旨在創建一家由EGLA控制的合資企業，該公司表示其旨在進一步刺激市場的增長，以提高在電動車企業中的滲透率。

相關學者表示，「義大利急於招攬中國車企赴意投資建廠，很大程度上是為了維持自己的汽車產量和汽車強國的地位。」而今年4月，Stellantis首席執行官唐唯實（Carlos Tavares）搶先威脅稱，如果允許中國競爭對手在義大利生產汽車，集團將可能不得不關閉其部分義大利工廠。

另據中央社報導，引入中國汽車集團到義大利設廠，對義國逐漸弱化的汽車業是一劑強心針，還是「飲鴆止渴」，當地輿論看法不一。而義國政府排定昨天與Stellantis展開閉門談判，搶先一天釋出「中國東風汽車將赴義設廠」的風向球，義大利輿論認為動機昭然若揭，是希望藉此給Stellantis壓力，要求該公司增加在義大利生產的量能。

Stellantis是由義法企業合資，並且是目前唯一在義大利生產汽車的集團，但近年轉移生產重心到其他國家，在義大利的產量逐漸下滑。