攜幼女訪中國公私不分？義大利總理梅洛尼：證明總理與母親角色可相容

義大利總理梅洛尼7月底帶著年幼女兒一同出訪中國引發討論。圖為梅洛尼抵達中國時牽女兒下飛機的場景。(歐新社)

義大利 總理梅洛尼 （Giorgia Meloni）7月底帶8歲女兒一同出訪中國引發質疑，她表示，她不明白爭議何在，這是每個女性在職場都會面臨的挑戰，她要證明總理與母親兩者角色是可以相容的。

中央社報導，梅洛尼接受義大利雜誌「誰」（Chi）專訪，預計7日出版。專訪中她一方面對自己上任後的執政表現相當滿意，並說「我不能做得更多了」。

對於帶幼女出訪中國引發公私不分、利用小孩等質疑，梅洛尼認為此舉並無爭議，她還透露女兒吉妮弗拉（Ginevra）在班上有個很要好的中國女同學，暑期剛好回中國度假，女兒很高興能借訪問中國時見到好友。

作為女性總理，梅洛尼也談到兼顧家庭與公職的想法。她表示，她出訪中國時，與女兒手牽手下飛機的畫面引起眾多討論，有些批評者認為她應該把女兒留在家中，或託給朋友照顧。但梅洛尼說，相信每個母親都知道怎樣做對小孩最好，應該可以自由選擇。

梅洛尼還談到，這個問題是每個職場女性都會面臨的文化挑戰，「如果我作為總理，能證明我的角色與母親身分相容，其他人就不能用母親身分會耽擱工作為借口，拒絕在職場提升女性地位。」