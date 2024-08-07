我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中加州貝克斯菲地震5.3級 連二震南加有感

不是麥當勞 這家連鎖店票選為全美最佳早餐店

攜幼女訪中國公私不分？義大利總理梅洛尼：證明總理與母親角色可相容

中國新聞組／北京7日電
義大利總理梅洛尼7月底帶著年幼女兒一同出訪中國引發討論。圖為梅洛尼抵達中國時牽女兒下飛機的場景。(歐新社)
義大利總理梅洛尼7月底帶著年幼女兒一同出訪中國引發討論。圖為梅洛尼抵達中國時牽女兒下飛機的場景。(歐新社)

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）7月底帶8歲女兒一同出訪中國引發質疑，她表示，她不明白爭議何在，這是每個女性在職場都會面臨的挑戰，她要證明總理與母親兩者角色是可以相容的。

中央社報導，梅洛尼接受義大利雜誌「誰」（Chi）專訪，預計7日出版。專訪中她一方面對自己上任後的執政表現相當滿意，並說「我不能做得更多了」。

對於帶幼女出訪中國引發公私不分、利用小孩等質疑，梅洛尼認為此舉並無爭議，她還透露女兒吉妮弗拉（Ginevra）在班上有個很要好的中國女同學，暑期剛好回中國度假，女兒很高興能借訪問中國時見到好友。

作為女性總理，梅洛尼也談到兼顧家庭與公職的想法。她表示，她出訪中國時，與女兒手牽手下飛機的畫面引起眾多討論，有些批評者認為她應該把女兒留在家中，或託給朋友照顧。但梅洛尼說，相信每個母親都知道怎樣做對小孩最好，應該可以自由選擇。

梅洛尼還談到，這個問題是每個職場女性都會面臨的文化挑戰，「如果我作為總理，能證明我的角色與母親身分相容，其他人就不能用母親身分會耽擱工作為借口，拒絕在職場提升女性地位。」

梅洛尼 義大利

上一則

「中國版星鏈」首發成功 18顆衛星進入軌道

下一則

何詩蓓回港：代表香港是光榮 若退役盼當心理學家

延伸閱讀

攜幼女訪中 梅洛尼：證明總理與母親角色相容

攜幼女訪中 梅洛尼：證明總理與母親角色相容
巴奧／選手村太熱 義大利金牌泳將乾脆睡公園

巴奧／選手村太熱 義大利金牌泳將乾脆睡公園
港媒：政治功能早已弱化 北戴河根本「無會」

港媒：政治功能早已弱化 北戴河根本「無會」
巴奧／奧運性別風波 義大利拳協拒獎金 打臉國際拳總

巴奧／奧運性別風波 義大利拳協拒獎金 打臉國際拳總

熱門新聞

巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

2024-08-02 15:19
網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

2024-08-06 07:30
伊利提前恭喜孫穎莎乒乓女單奪金，但孫後來輸給隊友陳夢，拿銀牌。（取材自微博）

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

2024-08-04 03:20

經濟學人：西方設貿易壁壘 中企贏下全球南方

2024-08-03 02:27
被稱為「戰狼」的中國外交部前發言人趙立堅，其妻子湯天如近日又曬出夫妻恩愛照。（取材自微博）

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

2024-08-06 11:10
萬科集團日前將東莞萬科中天•世紀水岸項目推出「買一套送一套」的活動，震驚業界。圖為萬科樓盤示意圖，非文中東莞項目。（中新社資料圖片）

房子買一送一 中國萬科為賣房出大招

2024-08-02 12:15

超人氣

更多 >
巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單
趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月
蛋吃太多？小心這5個危險副作用

蛋吃太多？小心這5個危險副作用
賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書
台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣