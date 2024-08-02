我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大翻轉 防長奧斯丁取消911恐襲主謀的認罪協議

虧大了？近半醫保民眾曾收到出乎意料帳單 絕少提出質疑

加軍艦穿越台海 中方：高調炒作錯誤行徑刷「存在感」

記者黃國樑／即時報導
中國國防部新聞發言人張曉剛。（取自中國國防部官網）
中國國防部新聞發言人張曉剛。（取自中國國防部官網）

加拿大海軍「蒙特婁」號護衛艦7月31日過航台灣海峽。加國防部長隨後重申加方對實現「自由、開放、包容」印太地區的承諾。據中國國防部網站，中國國防部發言人張曉剛昨(2)日對此以答記者問方式回應表示，加軍艦在台灣海峽滋擾攪局，向「台獨」分裂勢力釋放錯誤訊號，嚴重危害台海和平穩定。加方高調炒作其錯誤行徑刷「存在感」，還堂而皇之找藉口誤導輿論，更是錯上加錯。

加拿大正尋求與中國改善自2018年逮捕華為時任財務長孟晚舟後交惡長達七年的關係，其外長趙美蘭剛結束對中國睽違七年的訪問，中國外交部長王毅7月19日在北京與趙美蘭舉行會談時表示，雙方應以客觀理性的認知看待對方，以求同存異的精神處理分歧，推動兩國關係改善，他還強調，台灣、涉藏、涉疆、涉港等問題都是中國內政，不容許外部干涉。趙美蘭則說，願積極、務實地改善和發展對中國的關係，維持接觸對話。

不過，趙美蘭7月20日剛自中國返回加拿大，加拿大軍艦就於7月31日穿越台灣海峽，而中國軍方也沈默2天後才作出表態。

張曉剛說，東部戰區對加拿大「蒙特婁」號護衛艦過航台灣海峽並炒作事作了回應，中方已透過軍事外交管道向加方提出嚴正交涉。他說，加軍艦在台灣海峽滋擾攪局，向「台獨」分裂勢力釋放錯誤訊號，嚴重危害台海和平穩定。需要指出的是，加方高調炒作其錯誤行徑刷「存在感」，還堂而皇之找藉口誤導輿論，更是錯上加錯。

他表示，台灣問題是中國內政，不容許任何外來干涉。我們正告加方，應恪守一個中國原則，在台灣問題上謹慎行，避免影響兩國兩軍關係發展。

加拿大 國防部 王毅

上一則

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

延伸閱讀

加拿大軍艦穿越台灣海峽 台外交部：兩年內第四次

加拿大軍艦穿越台灣海峽 台外交部：兩年內第四次
加拿大巡防艦穿越台海 強調促進印太安全

加拿大巡防艦穿越台海 強調促進印太安全
加拿大防長證實軍艦通過台海 重申維持自由開放印太

加拿大防長證實軍艦通過台海 重申維持自由開放印太
福建艦完成第三次海試 中國軍事專家：艦載機已上艦

福建艦完成第三次海試 中國軍事專家：艦載機已上艦

熱門新聞

高考結束，對許多家庭來說才是考驗的開始。(中新社)

高考結束 自卑開始？寒門父母頭痛

2024-07-26 02:00
湖南婁底新化縣，有人在天橋上掛起四通橋標語。（截取自X影片）

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

2024-07-30 09:06
飛機座艙示意圖。（取材自鳳凰網）

「1人帶3娃坐不了飛機」掀話題 網友：想讓空姐幫忙帶孩子？

2024-07-25 09:30
一則短視頻在金融圈傳瘋，一個名為「喬楚」的博主，分享自己的日常。（視頻截圖）

中國投行實習生拍抖音炫富 客戶IPO資料也入鏡…下場慘了

2024-07-27 06:30
冷氣被安裝上外殼。（取材自小紅書@生活隨緣）

中國這小區冷氣裝上「粉黃圓殼」 網酸太醜：像馬蜂窩

2024-07-28 20:45
中國商務部等7部門25日聯合印發《關於服務高水平對外開放 便利境外人員住宿若干措施的通知》。（圖／取自中國網）

境外人員赴中人潮增 7部門通知：旅宿業者不能「拒接待」

2024-07-26 12:25

超人氣

更多 >
劉詩詩、周雨彤巴黎看奧運 狂拍美照被罵翻

劉詩詩、周雨彤巴黎看奧運 狂拍美照被罵翻
俄國間諜夫婦子女 換囚飛機上才得知自己是俄羅斯人

俄國間諜夫婦子女 換囚飛機上才得知自己是俄羅斯人
夏天絕不要把這些日用品留在車內

夏天絕不要把這些日用品留在車內
無良地產經紀 慫恿布碌崙86街遊民所附近居民賣房

無良地產經紀 慫恿布碌崙86街遊民所附近居民賣房
巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金

巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金