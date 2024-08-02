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中國斡旋俄烏：「六點共識」已得到110多國積極回應

記者廖士鋒／即時報導
中國政府歐亞事務代表李輝日前訪問巴西，透露「六點共識」有110多國積極回應。（取自中國外交部官網）
中國政府歐亞事務代表李輝日前訪問巴西，透露「六點共識」有110多國積極回應。（取自中國外交部官網）

中國政府歐亞事務代表李輝近日訪問巴西，透露中國與巴西斡旋俄烏戰爭的「六點共識」已得到110多個國家積極回應，且強調中國願繼續同巴方加強溝通協調，「共同推動烏危機最終政治解決」。

俄烏戰爭綿延已超過兩年，中國外交部1日深夜發出消息指，中國政府歐亞事務代表李輝7月29日訪問巴西，分別同巴西總統首席特別顧問阿莫林、總統外事顧問伊布拉因、外交部亞太事務副外長薩博亞舉行會見、會談，就烏克蘭危機問題交換意見。

李輝透露，「六點共識」已得到110多個國家積極回應。他強調，當前俄烏戰事仍在延續，當務之急是推動局勢降溫，中國願繼續同巴方加強溝通協調，共同推動烏危機最終政治解決。

日前，烏克蘭外長庫列巴訪問北京，根據中國官方說法，在與王毅的會談中庫列巴表示，烏方重視中國的意見，「認真研究了中國巴西關於政治解決烏克蘭危機的『六點共識』」，烏方願意並準備同俄方開展對話談判。

所謂「六點共識」是2024年5月23日，中共外事辦主任兼外長王毅在北京與巴西總統首席特別顧問阿莫林（Celso Amorim）宣布，雙方就推動政治解決烏克蘭危機、呼籲局勢降溫深入交換意見並達成六點共識，其內涵包括呼籲有關各方遵守局勢降溫「三原則」、認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路、應加大對相關地區人道主義援助、反對使用大規模殺傷性武器及攻擊核電站等和平核設施，最後是反對割裂世界，製造封閉的政治或經濟集團。

王毅並於6月4日與土耳其外長共同會見記者時就「六點共識」指出，短短一周時間內，已有來自五大洲的45個國家，通過不同方式作出積極回應，其中26個國家已確認加入或正在認真研究加入方式。王毅強調，支持「六點共識」的國家越多，「召開真正和會的日子就越近」。

巴西 烏克蘭 王毅

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