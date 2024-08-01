美駐北京大使：說與中國競爭「只是另一場冷戰」太簡單

美國駐北京大使伯恩斯日前接受美媒訪問，認為說與中國的競爭是另一場冷戰「太簡單」。（美聯社）

美國與中國關係如何走是近年國際關係的重中之重，對於當前有諸多「新冷戰」的說法，美國駐北京大使伯恩斯認為，若是說與中國的競爭只是另一場冷戰，就太簡單了，他強調當前中國威脅比蘇聯要更大。就台灣議題他則再度重申美國一中政策沒有改變。

伯恩斯（Nicholas Burns）日前接受美媒VOX專訪，內容於7月31日刊出，就美中關係，他指出，自己曾經歷過冷戰，蘇聯非常強調，但更多是一個單向度的國家，即「軍事、核武國家」，但現在所處的局勢，中國和西方之間的競爭，他認為「說這只是另一場冷戰就太簡單了」，強調中國具備比蘇聯更強大的經濟力量。

他指出，包含「一帶一路 」倡議、使中國影響力遍及世界，中國也是世界上最大製造和出口國，「我認為中國的威脅比蘇聯更大」。

他認為，需要為此取一個「新名字」。而思考這個問題的方式是，美國將「不得不在這個十年和下個十年與中國保持競爭」，他篤定指出，雙方肯定會在軍事上競爭，「看看誰將成為印太地區更強大的力量」，同時雙方對人權、言論自由與宗教自由也有著完全相反看法。

但他指出，還有些問題準備與中國合作，如氣候變遷、毒品管制等。

而就俄烏戰爭，伯恩斯再度警告北京，指出北京並未保持中立，中國企業正在為俄羅斯 戰爭機器、俄羅斯國防工業基地提供大量經濟支持。「事實上，他們正在提供關鍵的微電子和軍民兩用技術，沒有這些技術，俄羅斯將無法發動這場戰爭」。他指出美國要求中國，「如果你不停止，我們就會制裁你」，如果中國政府不制止陸企，美國準備「實施更多制裁」。

至於南海爭議，伯恩斯認為，美菲共同防禦條約第四條涵蓋仁愛暗沙，「我們已經向中國領導階層明確表示，非常非常確定這項條約義務」。美方還希望中國放棄「其過分的法律主張」，不僅僅是南沙群島、西沙群島的大部分地區，以及東海的釣魚台 列嶼。

對於台灣議題，伯恩斯重申美國的政策沒有改變，美國自1970年代以來一直奉行一個中國政策，「我們希望和平解決這個非常困難的問題，我們特別認為中國應該致力於和平解決」，他也強調將繼續支持美國國會議員「訪問台灣的權利」。

他也透露，自己與中國官員「保持著文明、禮貌的關係」，他認為對方也如此，但也坦言「這些對話往往非常艱難」，並指出自己的工作是，當美國與中國政府有重大分歧時，「有時會向他們發出警告」。