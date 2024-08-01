新面孔…陪習近平見外賓 國家主席辦主任韓世明亮相

習近平7月4日會見俄羅斯總統普亭時，國家主席辦公室主任韓世明(右二)已經在場。(取材自央視網)

中共 20屆三中全會前後，國家主席習近平 出席外事活動，陪同人員多了一張陌生臉孔。港媒指出，習近平近日會見義大利 總理梅洛尼和東帝汶總統奧爾塔時，央視新聞聯播畫面上都有這名男子的身影，他叫韓世明，身分是中國國家主席辦公室主任。

文章指出，央視新聞聯播畫面顯示，習近平7月29日會見義大利總理梅洛尼時，有一名中年男子坐在商務部長王文濤和習主席秘書呂錄華之間，桌牌寫著「Han shiming」，頭銜則不太清楚；習近平會見東帝汶總統奧爾塔時，「Han shiming」則坐在王文濤和國家國際發展合作署署長羅照輝之間。

翻查新聞聯播，習近平6月26日會見越南總理范明政時，「Han shiming」已經現身。之後，習近平出訪中亞，也有他的身影。7月8日，習近平會見匈牙利總理奧班時，桌牌顯示，「Han shiming」的職務是「Az Elnöki Iroda Vezetője」，翻譯成中文即「國家主席辦公室主任」。

文章指出，中共20大代表名單之中，「中央和國家機關」當中有一名黨代表韓世明，應該就是這位「Han shiming」。從韓世明幾次亮相座位排名推測，應該同時擔任中共中央辦公廳副主任，副部級。

文章表示，韓世明的公開資料很少，網上顯示他出生於1971年，10年前擔任過杭州市委副秘書長、市直屬機關工作委員會書記。有消息稱他曾任職浙江省委辦公廳，何時進京不詳。

文章指出，1980年代，李先念和楊尚昆擔任中國國家主席，基本上是虛位元首，未設立正式的辦公機構。1993年江澤民擔任國家主席後，明確設立國家主席辦公室，由長期擔任江秘書的賈廷安擔任主任，對外稱「江澤民主席辦公室主任」。

2013年，習近平擔任中國國家主席，丁薛祥由上海進京擔任中央辦公廳副主任兼國家主席辦公室主任。文章指出，丁薛祥在19大晉升為政治局委員、中央辦公廳主任之後，由誰擔任此職就沒有公開的報導。