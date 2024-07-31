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賣不掉政府買…保交房 中政治局會議首提收購存量商品房

中國新聞組／北京31日電
政治局部署下半年經濟工作，首度提出支持收購存量商品房用作保障性住房，實現「保交樓」。(中新社)
政治局部署下半年經濟工作，首度提出支持收購存量商品房用作保障性住房，實現「保交樓」。(中新社)

中共中央政治局30日召開會議，部署下半年經濟工作，審議「整治形式主義為基層減負若干規定」。會議由中共中央總書記習近平主持，強調「下半年改革發展穩定任務很重」，內容提及要提振消費、推進高水平對外開放、防止行業內捲競爭，並首度提出支持收購存量商品房用作保障性住房，實現「保交樓」。

綜合新華社、明報報導，會議強調必須增強風險意識和底線思維，積極主動應對挑戰，唱響中國經濟光明論。面對下半年改革發展，要促進穩增長、調結構、防風險，充分發揮經濟體制改革的牽引作用。

與此同時，宏觀政策要持續用力、更給力。要加強逆周期調節，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。包括加快專項債發行使用進度，用好超長期特別國債，加大金融對實體經濟的支持力度、保持人民幣匯率基本穩定。

會議提到，要以提振消費為重點擴大國內需求，經濟政策的著力點要更多轉向惠民生、促消費，要多渠道增加居民收入，增強中低收入群體的消費能力和意願，把服務消費作為消費擴容升級的重要抓手。外界分析，後續預計將有更多細化措施加以提振內需，貨幣政策方面，預計年內將有降息動作。

會議指出，要培育壯大新興產業和未來產業。要強化行業自律，防止「內卷式」惡性競爭。強化市場優勝劣汰機制，暢通落後低效產能退出渠道。

此外，會議提到要落實好促進房地產市場平穩健康發展的新政策，堅持消化存量和優化增量相結合，積極支持收購存量商品房用作保障性住房，進一步做好保交房工作，加快構建房地產發展新模式。業界認為，「收購存量商品房」預計下半年迎來全面落地，但效果仍有待觀察。

中國已有過百城市陸續推出住房「以舊換新」招數，廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，收購存量新房用於保障房，既能去庫存，也可改善房企資金鏈，實現房企在「保交樓」上的主體責任，還能防止風險擴散，籌集保障房。下半年，預計存量房收購可能會全面落地，「但實際能撬動多大規模，去庫存效果如何，還有待觀察」。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進則表示，「以舊換新」的源頭矛盾，其實並沒得到解決，「即二手房最終誰來消化？」他指出，國企收購二手樓的市場容量有限，各地要持續解決二手樓消化問題，擴大「以舊換新」的市場容量。

房地產 中共 貨幣

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