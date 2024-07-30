美媒：TikTok後 AI軟體Talkie也風靡美國 安全疑慮引關注

中國企業MiniMax研發AI聊天機器人軟體Talkie。（取材自Talkie官網）

由中國企業MiniMax研發的AI 聊天機器人軟體Talkie，如今成為美國高人氣的App，許多美國用戶卻沒注意到它是中國產品。另一方面，這也凸顯中國企業在政府嚴格監管下無法盡情施展AI舞台，只好往海外發展。

華爾街日報報導，Talkie約在一年前推出，文件顯示其所有權可追溯到一家新加坡公司。但熟悉內情人士透露，Talkie真正的母公司，是總部位在上海、被列為中國「AI四小龍」之一的MiniMax，這家公司也是四家中國科技獨角獸公司之一。

報導指出，數據顯示，截至今年6月，Talkie在美國下載量最大的免費娛樂App中排名高居第五。而它在全球有約1100萬個活躍用戶，其中一半以上在美國，在菲律賓、英國及加拿大也很受歡迎。至於源自美國矽谷的AI聊天機器人軟體龍頭Character.AI，活躍用戶數約為1700萬個，差距不算太大。

在設定上，Talkie鎖定的是西方用戶，能和與AI虛擬生成的美國女歌手泰勒絲（Taylor Swift）、富商馬斯克（Elon Musk）、NBA球星詹姆斯（LeBron James）、前美國總統川普 （Donald Trump），以及小說哈利波特（Harry Potter）裡的角色們聊天。

報導提到，當用戶在Talkie上，詢問AI生成的川普「美國和中國的貿易戰會持續多久？」時，AI川普的回答是「直到把中國拉上談判桌」。

據報導，Talkie在美國的問世凸顯出中國的人工智能 產業在當局的嚴格監管下，選擇將重心轉向國際市場。比如，Talkie在去年初因色情內容和政治敏感問題被中國的應用商店下架，儘管它在去年9月以新名稱「星野」重新上線，但有用戶表示，他們無法再發送與「國家」或「中國」有關的信息，同時，用戶也不再允許向人工智能伴侶發送親吻請求。

此外，有知情人士表示，Talkie是使用美國人工智能開發商OpenAI的模型，而不是比照其國內業務使用中國製造的模型。

隨著TikTok與Talkie的橫空出世，有分析師表示，即便中國的科技公司遵守外國的數據安全法律，因為這些公司來自中國，還是會自動引起國安方面的疑慮。此外，隨著美中緊張情勢的升級，中國企業可能會逐漸失去對於美國人工智能模型的訪問權，並導致產品質量下降，例如在上個月，OpenAI便不再提供中國開發者使用其模型進行人工智能訓練和服務開發。

報導說，對於像MiniMax這樣的中國AI企業新星來說，在中國經濟疲軟、尖端晶片難以取得，且監管阻礙創新的情況下，進軍海外正可開闢急需的商業和開發管道。像是廣告及收費訂閱，即為MiniMax帶來了實實在在的收入。