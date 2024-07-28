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停止在選舉年打「中國牌」 中駐美大使喊話美國：若真的吃虧怎可能合作45年

記者謝守真／即時報導
謝鋒表示，中美兩國打貿易戰、產業戰、科技戰不會有贏家，脫鉤解決問題只能南轅北轍。（取自中國駐美國大使館網站）
謝鋒表示，中美兩國打貿易戰、產業戰、科技戰不會有贏家，脫鉤解決問題只能南轅北轍。（取自中國駐美國大使館網站）

中國駐美國大使謝鋒當地時間27日於舊金山出席中美建交45周年研討會上表示，把中國作為「假想敵」是嚴重戰略誤判，是將自身戰略資源投入到錯誤方向。他提醒，中國從來無意也不會干涉美國的大選和內政，美國也要停止對中國內部事務的無理干涉，他並呼籲美國要停止在選舉年打「中國牌」。

據中國駐美國大使館網站28日消息，謝鋒27日在研討會上發表致辭時說，45年前，中美建交是中美關係史和國際關係史上的里程碑。45年來，中美關係這艘巨輪時而在風和日麗中高歌猛進，時而在急流險灘裡破浪前行，雙邊貿易額成長了200多倍，達世界五分之一，雙向投資攀升到2,600多億美元。

謝鋒表示，過去幾年中美關係跌宕起伏，根源在於美方將中國視為最主要競爭對手進行打壓遏制，更有甚者渲染中國是「事關生死存亡的威脅」。不少有識之士發出理性聲音，認為尋求冷戰式遏制和政權更迭是魯莽而危險的，不應該用麥卡錫主義式的語言煽動仇恨對抗。把中國作為「假想敵」是嚴重戰略誤判，是將自身戰略資源投入到錯誤的方向。

謝鋒強調，中國沒有挑戰或者取代美國的規劃，美國也不要有打壓遏制中國的打算；中國從來無意也不會干涉美國的大選和內政，美國也要停止對中國內部事務的無理干涉，停止在大選年打「中國牌」。如果雙方都把對方視為夥伴，中美關係就會逐步好起來。

謝鋒並稱，中美在一些問題上存在分歧在所難免，但這不妨礙雙方求同存異發展雙邊關係、基於共同利益深化互利合作，關鍵是要妥善管控分歧，不能任由分歧主導兩國關係。

他呼籲雙方要繼續以對話增互信、化分歧，遇事多商量、有事好商量。更要尊重彼此核心利益和重大關切，按照中美三個聯合公報的原則妥善處理台灣等敏感問題。

謝鋒還提到，中美兩國正常民間交往不應受政治關係起伏左右，盼美方在進一步增加航班、促進學生學者互訪等方面「做加法」，在赴華旅行提醒評級、盤查遣返中方人員等方面「做減法」，為中美關係穩定健康可持續發展創造條件。

此外，針對雙邊經貿關係，謝鋒強調，中國發展和中美合作為美國經濟提供持續增長動力、為美國企業提供巨大市場空間、為美國人民提供了質優價廉商品，7萬多家美企在華分享中國發展紅利，僅對華出口就支撐美國93萬個就業崗位。

他反問，若美國真的「吃虧了」，雙方合作怎麼可能持續45年之久？將遏制中國當成唯一目標，寧可殺敵一千自損一千五，不惜背棄自由貿易、市場原則、契約精神，真的符合美國家利益嗎？「打貿易戰、產業戰、科技戰不會有贏家，脫鉤解決問題只能南轅北轍。」

最後，謝鋒提到，據統計，終止與中國的永久正常貿易關係將給美帶來1.6兆美元經濟損失。中美各自成功是彼此的機遇而非威脅，雙方應該彼此成就而非互相傷害，拉長合作清單，縮短負面清單，用對話合作的成功故事對沖零和博弈的消極敘事。

中國駐美大使謝鋒於當地時間27日表示，美國須停止在選舉年打「中國牌」。（取材自中...
中國駐美大使謝鋒於當地時間27日表示，美國須停止在選舉年打「中國牌」。（取材自中國駐美國大使館網站）

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