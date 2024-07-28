7.8公里「北京中軸線」列世界遺產 見證中國都城變遷

聯合國教科文組織將「北京中軸線」列入世界遺產。圖為從正陽門箭樓上俯瞰前門步行街、遠眺永定門。（中新社）

聯合國教科文組織第46屆世界遺產 大會27日通過決議，將「北京中軸線—中國理想都城秩序的傑作」列入世界文化遺產名錄。至此，中國世界遺產總數達到59項。

綜合中央社、明報報導，「北京中軸線」縱貫北京老城南北，始建於13世紀，形成於16世紀，至今已有逾750年歷史。此後經不斷演進發展，形成今天全長7.8公里、世界上最長的城市軸線。而首個提出「北京中軸線」概念的是建築學家梁思成，他在1944年完成的「中國建築史」中使用「中軸線」一詞，還稱北京「氣魄之雄偉就在這個南北引伸、一貫到底的規模」。

中國國家文物局表示，「北京中軸線」由古代皇家 宮苑建築、古代皇家祭祀建築、古代城市管理設施、國家禮儀和公共建築以及居中道路遺存等五大類遺存共同組成，其選址、格局、城市形態和設計體現了「周禮．考工記」所記載的理想都城範式，展現了中國古代王朝制度和城市規劃傳統，見證了北京城市的發展演變。

「北京中軸線」15個遺產構成要素為：鐘鼓樓、萬寧橋、景山、故宮、端門、天安門 、外金水橋、太廟、社稷壇、天安門廣場及建築群、正陽門、南段道路遺存、天壇、先農壇、永定門，遺產區面積589公頃，緩衝區面積4542公頃。

中國國家文物局表示，聯合國教科文組織世界遺產委員會認可「北京中軸線」符合世界遺產標準3和標準4，認為「北京中軸線」所體現的中國傳統都城規劃理論和「中」、「和」哲學思想，為世界城市規劃史作出了重要貢獻（標準3）；「北京中軸線」作為中國傳統都城中軸線成熟階段的傑出典範，代表了世界城市歷史中的一種特有類型（標準4）。

其實中國曾為了將北京建設為生產城市，在舊城中心設中央行政區，中軸線上的永定門城樓及甕城、正陽橋牌樓、中華門、地安門都被拆除。梁思成妻子林徽因1955年當面找市長辯論說，「你們今天拆的是有800年歷史的真古董，將來總有一天你們要後悔的，等你們後悔的時候你們就蓋假古董。」到了2004年，為了舉辦奧運會，永定門城樓重建竣工，重新屹立在北京中軸線的南端。