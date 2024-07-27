中外交部副部長馬朝旭：希望美國客觀理性地看待中國發展

中國外交部副部長馬朝旭。（取自寬廣太平洋微信公眾號）

中國外交部副部長馬朝旭26日晚間在美中貿易全國委員會紀念中美建交45周年活動上表示，希望美方從兩國和國際社會共同利益出發，同中方相向而行，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。馬朝旭並提出中美關係要從三個面向努力。

根據中國外交部官網，馬朝旭於活動上表示，中美政治制度、歷史文化、發展階段不同，雙方要尊重彼此差異，努力做到和而不同。要相互尊重彼此的社會制度和發展道路，不干涉對方內政、不阻撓遏制對方發展、不損害對方核心利益。中方維護自身主權安全發展利益的決心堅定不移，中國的發展壯大是任何外部力量阻擋不了的。

馬朝旭指出，無論形勢如何變化，中美和平共處的歷史邏輯不會變，兩國人民交流合作的根本願望不會變，世界人民對中美關係穩定發展的普遍期待不會變，雙方要認真落實兩國元首舊金山 會晤達成的重要共識，保持中美關係止跌企穩的勢頭，他並提出中美關係要從三個面向努力。

一是樹立正確認知。馬朝旭表示，從建交至今，中國對發展中美關係的原則立場是一貫的。中國願意同美國作夥伴、作朋友，始終本著對歷史、對人民、對世界負責的態度處理中美關係。希望美方客觀理性地看待中國發展，摒棄將中國視為最主要戰略競爭對手和最重大地緣政治挑戰的錯誤定位，同中方積極探索兩個大國正確相處之道。

二是加強務實合作。舊金山會晤以來，中美各領域對話合作取得新進展。兩軍高層保持溝通，禁毒合作穩步推進，人工智慧政府間對話首次會議順利舉行，經濟、商貿、金融、氣候變遷 等工作組運轉良好。兩國應拓展和深化互利合作，為兩國關係發展奠定堅實基礎。

三是深化人文交流。中國國家主席習近平提出的「5年5萬」倡議實施以來，已有七千多名美國青少年來陸學習交流。兩隻大熊貓已順利入駐聖地亞哥動物園 ，成為中美友好的使者。中美應共同努力，持續推動增加兩國直航航班，讓機票價格降下來。希望美方盡快調整赴陸旅行提醒，停止對中國赴美學生學者無端滋擾盤查遣返，讓兩國民眾盡早恢復正常往來。