蘋果營運長赴粵：看到中國製造30年來巨大進步
蘋果9月將發布最新的iPhone 16，正緊鑼密鼓與供應商進行量產前準備工作。蘋果營運長(COO)威廉斯(Jeff Williams)25日造訪供應鏈公司領益智造位於廣東東莞工廠時，感嘆中國製造30年來的巨大進步，沒有他們就沒有蘋果的成功。另外，威廉斯也參訪鴻海深圳廠，由鴻海董座劉揚偉陪同了解新iPhone生產進度。
澎湃新聞報導，威廉斯25日在觀察完領益智造位於東莞工廠時，感嘆中國製造30年來的巨大進步，「30年前，初期的製造只有最基本的工藝和操作，用馬克筆畫在白板上，工人在生產線上做簡單的重覆性勞動，今天我們看到了領益智造的生產線上有自動引導車、自動化手臂、機器人換料，這是非常了不起的進步。」
威廉斯可謂是中國製造的一位見證者，其職業生涯一度花很多時間待在深圳。30年前蘋果在深圳布局供應鏈，他就經常來深圳出差拜訪工廠，2007年蘋果推出第一款iPhone時，也是他來深圳協調落實初代iPhone的生產。「從30年前的初級製造，到現在如此先進的工藝，這一過程中我也深受鼓舞。」威廉斯這次再次來到深圳探訪工廠，帶有很深的感情和情結。
另據本報系聯合報報導，威廉斯26日由鴻海董事長劉揚偉陪同，參觀鴻海深圳觀瀾廠，了解最新款iPhone開發進度。據了解，威廉斯對鴻海導入自動化技術感到滿意，鴻海以智慧製造能力穩坐蘋果第一大供應商寶座。
根據蘋果大中華區董事總經理葛越在微博釋出的資訊，劉揚偉為威廉斯介紹富士康製造iPhone的自動化產線，以及即時管理影像系統，威廉斯也參觀了關鍵零組件供應商領益智造。
葛越表示，她與威廉斯在廣東拜訪兩家主要供應商，在富士康深圳觀瀾廠看到iPhone生產最新進度；領益智造打造全線產品提供數千種零組件，供應商製造高度自動化，蘋果熱烈期待與深圳乃至全中國供應鏈繼續攜手創新。
威廉斯表示，深圳是蘋果持續深耕中國的重要區域和重要市場，將與深圳深化務實合作，實現共同發展。
供應鏈人士表示，威廉斯中國行有兩項重點。一，考察iPhone 16最新進度，尤其是導入自動化技術部分，從蘋果釋出訊息來看，客戶是滿意的。二，是與中國政府溝通，讓蘋果人工智慧（Apple Intelligence）在中國落地，iPhone 16能否在中國熱賣，AI將是重要賣點。
上一則
破科技「卡脖子」 中國資委5年將砸3兆 拚央企升級
下一則
FB留言