蘋果營運長赴粵：看到中國製造30年來巨大進步

蘋果營運長威廉斯與領益智造董事長兼總經理曾芳勤參觀領益智造工廠的智慧產線。(取材自澎湃新聞)

蘋果9月將發布最新的iPhone 16，正緊鑼密鼓與供應商進行量產前準備工作。蘋果營運長(COO)威廉斯(Jeff Williams)25日造訪供應鏈 公司領益智造位於廣東東莞工廠時，感嘆中國製造30年來的巨大進步，沒有他們就沒有蘋果的成功。另外，威廉斯也參訪鴻海 深圳廠，由鴻海董座劉揚偉陪同了解新iPhone生產進度。

澎湃新聞報導，威廉斯25日在觀察完領益智造位於東莞工廠時，感嘆中國製造30年來的巨大進步，「30年前，初期的製造只有最基本的工藝和操作，用馬克筆畫在白板上，工人在生產線上做簡單的重覆性勞動，今天我們看到了領益智造的生產線上有自動引導車、自動化手臂、機器人換料，這是非常了不起的進步。」

威廉斯可謂是中國製造的一位見證者，其職業生涯一度花很多時間待在深圳。30年前蘋果在深圳布局供應鏈，他就經常來深圳出差拜訪工廠，2007年蘋果推出第一款iPhone時，也是他來深圳協調落實初代iPhone的生產。「從30年前的初級製造，到現在如此先進的工藝，這一過程中我也深受鼓舞。」威廉斯這次再次來到深圳探訪工廠，帶有很深的感情和情結。

另據本報系聯合報報導，威廉斯26日由鴻海董事長劉揚偉陪同，參觀鴻海深圳觀瀾廠，了解最新款iPhone開發進度。據了解，威廉斯對鴻海導入自動化技術感到滿意，鴻海以智慧製造能力穩坐蘋果第一大供應商寶座。

根據蘋果大中華區董事總經理葛越在微博釋出的資訊，劉揚偉為威廉斯介紹富士康製造iPhone的自動化產線，以及即時管理影像系統，威廉斯也參觀了關鍵零組件供應商領益智造。

葛越表示，她與威廉斯在廣東拜訪兩家主要供應商，在富士康深圳觀瀾廠看到iPhone生產最新進度；領益智造打造全線產品提供數千種零組件，供應商製造高度自動化，蘋果熱烈期待與深圳乃至全中國供應鏈繼續攜手創新。

威廉斯表示，深圳是蘋果持續深耕中國的重要區域和重要市場，將與深圳深化務實合作，實現共同發展。

供應鏈人士表示，威廉斯中國行有兩項重點。一，考察iPhone 16最新進度，尤其是導入自動化技術部分，從蘋果釋出訊息來看，客戶是滿意的。二，是與中國政府溝通，讓蘋果人工智慧（Apple Intelligence）在中國落地，iPhone 16能否在中國熱賣，AI將是重要賣點。