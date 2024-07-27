破科技「卡脖子」 中國資委5年將砸3兆 拚央企升級

國資委宣布央企升級計畫。圖為浙江省湖州市一家工廠的工人在電動汽車鋰離子電池生產線上工作。(路透資料照片)

三中全會後，中國人民銀行25日意外降息，中國國務院 國有資產監督管理委員會(國資委)26日再宣布，未來五年，中央企業預計安排大規模設備更新改造，總投資 超3兆元人民幣(約4137億美元)。同時，今年超過80%國有資本經營預算 用於支持企業突破科技「卡脖子」難關、產業升級。

近日召開的國務院常務會議明確，研究加大力度支持大規模設備更新和消費品以舊換新政策措施。中國國家發改委、財政部旋即在25日印發「關於加力支援大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施」，提出統籌安排3000億元左右超長期特別國債資金，加力支持「兩新（設備更新和消費品以舊換新）」。

國務院也在26日舉行「推動高品質發展」系列主題新聞發布會，國資委副主任王宏志在回答媒體提問時表示，國有企業是發展生產力的重要載體，必須要在加快形成新質生產力上有所作為。去年以來，國資央企以空前力度加強科技創新和產業創新，取得積極成效。

21世紀經濟報導，國資委財務監管與運行評價局負責人劉紹娓表示，下半年，面對錯綜複雜的外部環境，將以發展新質生產力為重要著力點，加大科技創新投入，加快突破關鍵領域「卡脖子」技術瓶頸。

劉紹娓透露，近期，國務院國資委召開了中央企業大規模設備更新工作推進會議，主要目的是，指導中央企業率先行動，聚焦「五個加快」推動大規模設備更新重點任務落實落地。

一是加快推動先進設備更新。加速替換改造一批服役時間長、生產效率低、製程技術落後的生產裝置和設備，更新部署一批高技術、高效率、高可靠性的先進設備。

二是加快推動數位化轉型。加快實施一批「智改數轉網聯」項目，推進人工智慧等新技術與製造全過程、全要素深度融合，加快智慧裝備更新替代和新型網路基礎設施規模化部署。

三是加快推動綠色化改造。推廣一批綠色裝備，大力促進減汙降碳、節能降耗，加強設備能效管理，加快對能效水準較低的裝置設備更新改造。

四是加快推動本質安全。實施一批老舊裝置改造，強化安全技術、安全裝備應用，在安全隱患高發領域展開「機械化換人、自動化減人」和「機器人替人」等舉措。