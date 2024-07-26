中國外交部證實 王毅將會見布林肯

中國外交部發言人毛寧。（取材自中國外交部官網）

中國外交部發言人毛寧26日主持例行記者會，證實中國外交部長王毅 將在寮國應約會見美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）。但未透露具體會見時間和相關情況。

記者會上有記者提問：您能否證實王毅外長將在寮國會見美國國務卿布林肯？他們將會討論什麼議題？毛寧對此表示，王毅外長將在寮國應約會見美國國務卿布林肯，但是具體會見的時間，包括會見的情況，外交部會及時發布消息，媒體可以保持關注。相信他們會就共同關心的問題交換意見。

據新華社此前報導，布林肯今年4月訪中時，中美雙方達成五點共識，其中包括雙方同意保持高層交往和各層級接觸。中國外交部副部長馬朝旭5月30日至6月2日應美方邀請訪問美國，與美國副國務卿坎貝爾（Kurt Michael Campbell）舉行磋商，並同美國各界人士代表進行接觸和交流。

另外，針對近期中方在俄烏戰爭中展開一系列勸和促談的行動，毛寧對此表示，烏克蘭危機全面升級已經近兩年半的時間，戰事仍在延續，和談前景還不明朗，衝突存在進一步升級、外溢的風險。國際社會特別是「全球南方」國家普遍對此感到憂慮，推動局勢降溫的呼聲更加迫切。

毛寧指出，中國作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，始終堅定致力於推動危機政治解決。中方將派中國政府歐亞事務特別代表李輝於7月28日起訪問巴西、南非和印度尼西亞，就烏克蘭危機開展第四輪穿梭外交，同「全球南方」重要成員就當前局勢及和談進程進一步交換意見，探討推動局勢降溫，為重啟和談積累條件。