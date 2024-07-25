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中副總理丁薛祥訪俄 提深化中俄能源合作 「焦作號」抵俄參加活動

記者賴錦宏／綜合報導
解放軍飛彈驅逐艦焦作號抵俄，參加俄羅斯海軍節活動。(取材自央視新聞)
解放軍飛彈驅逐艦焦作號抵俄，參加俄羅斯海軍節活動。(取材自央視新聞)

就在烏克蘭外長庫列巴訪華之際，中國副總理丁薛祥則是前往莫斯科推動深化與俄羅斯的能源合作。丁薛祥表示，中方願同俄方一道實現互利共贏、共同發展。此外，解放軍驅逐艦「焦作號」，當地時間22日抵達聖彼得堡，將參加俄羅斯海軍節。

新華社報導，丁薛祥21至23日訪問俄羅斯，先後與俄羅斯第一副總理曼圖羅夫共同主持中俄投資合作委員會第11次會議，與俄羅斯副總理諾瓦克共同主持中俄能源合作委員會第21次會議，並出席第6屆中俄能源商務論壇開幕式。

中國國家主席習近平向第6屆中俄能源商務論壇致賀信指出，中俄兩國能源合作日趨成熟，中方願同俄方一道，持續推動能源領域互利合作，維護能源產業鏈供應鏈穩定和韌性，為推動全球能源產業更加強勁、綠色、健康發展貢獻力量。

丁薛祥就推動中俄能源合作提出四點建議：一、深化上中下游一體化合作，夯實能源合作可持續發展的基礎；二、優化能源合作政策環境，為能源重大項目建設和運營創造良好條件；三、積極拓展能源合作新空間，加強可再生能源和能源技術創新等領域合作，推進能源綠色低碳轉型；四、加強全球能源治理戰略協作，為世界能源市場長期健康穩定可持續發展作出更大貢獻。

丁薛祥指出，中共20屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署。中國開放的大門只會越開越大，歡迎廣大俄羅斯企業積極參與中國現代化建設，在分享中國機遇中實現更好發展。

新華社指出，會議期間，雙方共同梳理了兩國石油、天然氣、煤炭、核能、可再生能源等領域合作進展情況，就下一步合作規劃深入交換意見，達成廣泛共識。

另據央視新聞報導，解放軍052D型飛彈驅逐艦焦作艦22日抵達俄羅斯聖彼得堡，23日上午駛入聖彼得堡涅瓦河，準備參加28日舉行的俄羅斯海軍節閱兵式。這也是中國海軍時隔5年再次派出軍艦參加該活動。

據報導，焦作艦預計將在聖彼得堡停留近一周，並開放俄民眾參觀。焦作艦官兵訪問期間將向「祖國母親」紀念碑獻花。

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