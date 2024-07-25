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「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

波音通過中國審查 恢復交付737 MAX客機

記者林宸誼／綜合報導
美國飛機大廠波音23日表示，已恢復向中國交付最暢銷的737 MAX客機。(路透)
美國飛機大廠波音23日表示，已恢復向中國交付最暢銷的737 MAX客機。(路透)

美國飛機大廠波音（Boeing）23日表示，在因為監管問題而長期延後交機後，公司已恢復向中國交付最暢銷的737 MAX客機。

路透日前報導指出，由於中國監管機構對駕駛艙內語音記錄器（CVR）電池進行審查，導致波音向中國交機在過去幾周被推遲。

這次恢復交機對這家飛機製造商來說，無疑是雪中送炭，過去這段期間波音受到中國交機延後的衝擊，同時也陷入另一場安全、品管危機。

由於波音生產的737 MAX 8客機在2018、2019年接連發生致命墜機事故，加上華府與北京當局在技術到國安問題上的緊張局勢加深，使得波音近年向中國的新機交付一直斷斷續續。

波音9日表示，已向中國國際航空交付2架777貨機，證實了路透關於波音恢復向中國交付寬體客機的報導。

波音737 MAX系列客機在全球停飛後，中國在2019暫停了大部分波音飛機的訂單和交付。寬體客機的交付在去年12月重新啟動，窄體MAX飛機的交機則在今年1月重啟。

波音在2023年底的文件中表示，庫存內約有140架737 MAX 8客機，其中包括為中國客戶準備的85架。2024年初至4月30日期間，波音共向中國交付了22架飛機。

華府

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