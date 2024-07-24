中日互動頻繁 王毅會自民黨高層 馬朝旭在東京會日外相

中共中央政治局委員王毅(右)23日在北京會見日本自民黨總務會長森山裕。(新華社)

近期中日高層互動頻繁，中日關係有回溫態勢，中國外交部長王毅 昨與來訪的日本 自民黨總務會長森山裕會談，談福島核汙水排海、台灣問題；同日，中國外交部副部長馬朝旭則在東京會見日本外相上川陽子，就中日重大戰略問題深入交換意見。

綜合日本TBS電視台、共同社報導，森山裕昨與王毅在北京釣魚台 國賓館會談約40分鐘。王毅談到台灣問題時，提出希望能妥善處理「國會議員的動作」。有報導指出，王毅可能是針對日本今年5月有31名國會議員出席賴清德總統就職典禮等事件。

森山就日中關係指出，如何落實日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平在去年11月領袖會談確認的「戰略互惠關係」非常重要，另外也希望中方解除對日本產牛肉的進口禁令，以及暫停進口日本水產品的措施。

中國外交部昨發布，王毅就福島核汙染水排海、台灣問題等闡明中方立場和關切，指核汙染水排海事關人類健康、海洋環境和國際公共利益，當務之急是要建立長期國際監測機制，確保中方等利益攸關方全面有效參與。台灣問題攸關中日關係政治基礎，台灣海峽不是「政治秀場」。日方應恪守中日四個政治文件精神，在台灣問題上謹言慎行，確保中日關係的基礎不受損、不動搖。

此外，日本眾議院副議長海江田萬里22日在北京與中國全國人大常委會委員長趙樂際舉行會談，提議盡早舉辦日本眾院與人大定期交流的「日中議會交流委員會」。日媒還有消息指出，中國福建省委書記周祖翼，將於28日至29日對沖繩進行訪問。海江田向中方解釋了東京電力福島第一核電廠核處理水排海的安全性。趙樂際稱將密切關注雙方專家協商核處理水。

在東京，中國副外長馬朝旭與日本外務事務次官岡野正敬22至23日進行「日中戰略對話」，這是兩國副外長暌違四年半再度進行戰略對話；同時，馬朝旭也會見日本外相上川陽子。雙方同意加強兩國外交部門之間的對話溝通，推進兩國各層級各領域交往合作。