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拜登退選熱搜 中國「把他趕下台」文章影射習近平遭刪

中國新聞組／北京23日電
美國總統拜登（右）退選也登上中國熱搜，網路上「把他趕下台」疑影射中國國家主席習近平（左）的文章遭下架。（路透資料照片）
美國總統拜登（右）退選也登上中國熱搜，網路上「把他趕下台」疑影射中國國家主席習近平（左）的文章遭下架。（路透資料照片）

美國總統拜登（Joe Biden）宣布退出競選連任，消息在中國社交平台炸鍋，迅速占據微博熱搜榜，不少網友驚嘆「見證歷史」；另一方面，中國網路有篇「把他趕下台」文章，被指疑似影射中國領導人習近平，文章遭到刪除。

中央社報導，拜登宣布不再爭取連任，並表態支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）參選，引起中國媒體高度關注並即時報導，官媒新華社還製作了「拜登退選三問」，針對拜登為何退選？兩黨反應如何？報導民主黨換將對選戰有何影響。

綜合美國之音、自由亞洲電台報導，拜登退選的話題很快登上微博熱搜榜，並一度高居熱搜榜首近六個小時。網友表示，「怎麼槍打中的是川普，擊倒的卻是拜登」，有人形容美國大選是「瘋狂的選舉」、「晚睡的人一起見證歷史了」。

雖然嘲弄拜登的年齡和美國的制度在中國的社媒上幾乎隨處可見，但先前一篇名為「把他趕下台」的網路文章，雖然是呼籲拜登下台，但可能因為被認為是在暗指習近平遭到審查，文章在16日被刪除。

但記錄和傳播中文網路上被審查的訊息的網站「中國數字時代」留存的資料，這篇文章寫著「有的人，對黨、國家和人民所能做的最大貢獻，是交出權力，走到台下，回去抱孫子。」 文章下一段隨即補充，「沒錯，說的就是你，拜登。」

在紐約的「人權觀察」中國部代理主任王松蓮在社群媒體X上表示，全世界最有權力的人退出了，因為他聽從了人民的聲音，「但在同時，像習近平和普亭這樣的人卻死死抓出權力，沒有人可以透過投票把他們趕下台。」

旅美時事評論人士唐靖遠說：「好多中國民眾留言說，拜登這才叫作高風亮節。大家想法都是折射到習近平身上，就覺得習近平為什麼不早點下台？」

中國網友也關注爭取提名的賀錦麗有沒有可能打敗川普，成為美國第一位女總統，更關心未來美國執政者對中國的影響。喬治城大學美中全球議題對話計畫資深研究員韋德寧（Dennis Wilder）說，如果賀錦麗當選，他預測，賀錦麗很大程度上會與民主黨目前的對華立場一致，對華政策不會有大的變化。

國家利益中心（Center for the National Interest）國防事務主任哈里•卡齊亞尼斯（Harry Kazianis）則認為，賀錦麗將採取比拜登和川普更強硬的對華政策。

拜登 習近平 賀錦麗

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