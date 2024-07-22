外部風險增 習示警：黑天鵝隨時來 推進改革應對

中共中央總書記習近平（中）指出，此次三中全會「決定」的起草背景之一是各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件隨時可能發生。（新華社）

中共 20屆三中全會閉幕後第三日，中共官媒新華社昨發布「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」（後稱「決定」），習近平 就這次「決定」起草背景坦言，當前全球性問題加劇，發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件隨時可能發生。

「決定」內文長達2.2萬餘字，內容共分15大項共60個細項，內容除外界關注的經濟領域外，還包含「全過程民主」、法治、文化、生態乃至國家安全、國防等領域的改革。

習近平稱，推進中國式現代化是一項全新的事業，強調「改革開放」的重要性。他聲稱中共十八大以來，中共黨和國家事業取得歷史性成就，靠的也是改革開放；而要把中國式現代化藍圖變為現實，根本在於進一步全面深化改革。

「決定」強調，必須更好發揮市場機制作用，提出制訂民營經濟促進法，創造更加公平、更有活力的市場環境，實現資源配置效率最優化和效益最大化，「既放得活，又管得住」，更好維護市場秩序、彌補市場失靈，暢通國民經濟循環，激發全社會內生動力和創新活力。

決定提到，「開放是中國式現代化的鮮明標識」。必須堅持對外開放基本國策，堅持以開放促改革，並「主動對接國際高標準經貿規則」，有序擴大中國商品市場、服務市場、資本市場、勞務市場等對外開放。

在吸引外資方面，將擴大鼓勵外商投資 產業目錄，合理縮減外資准入負面清單，落實全面取消製造業領域外資准入限制措施，推動電訊、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放。

金融體制改革方面，「決定」指出制訂金融法，完善金融監管體系，穩慎紮實推進人民幣國際化，發展人民幣離岸市場。

「國家安全」也是「決定」的重要一環；其中包括「健全國家安全體系」，並完善「涉外國家安全機制」，健全「反制裁、反干涉、反長臂管轄機制」。

在深化國防和軍隊改革方面，決定提出要完善人民軍隊領導管理體制機制，健全貫徹軍委主席負責制的制度機制，深入推進「政治建軍」，並加快發展戰略威懾力量，大力發展「新域新質作戰力量」，同時要完善國防動員體系。