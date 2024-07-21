加外長7年來首訪中⋯趙美蘭會見王毅 「求同存異」處理分歧

中國外交部長王毅(右)19日在北京與加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）舉行會談。（取自中國外交部網站）

中國外交部長王毅 19日在北京與加拿大 外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）舉行會談時表示，雙方應以客觀理性的認知看待對方，以求同存異的精神處理分歧，推動兩國關係改善，他還強調，台灣、涉藏、涉疆、涉港等問題都是中國內政，不容許外部干涉。趙美蘭則說，願積極、務實地改善和發展對中國的關係，維持接觸對話。

加拿大外長趙美蘭18日至20日應中國外長王毅邀請訪問中國，這是她2021年10月上任後首次訪問中國，也是中加自2018年底因孟晚舟事件交惡後，加拿大外長首度訪陸。

中加外長19日舉行會談，雙方就中加關係以及烏克蘭危機、以巴局勢等共同關心的國際和區域問題交換了看法。趙美蘭20日上午透過社交平台X發文表示，他與王毅進行了「建設性且富有成果的會晤」。

根據中國外交部新聞稿，王毅19日會晤趙美蘭時說，「這些年中加關係經歷了困難和曲折，這不是中方願意看到的，也需要加方認真反思」。中加之間不存在根本利害衝突。作為在亞太地區有重要影響的兩個大國，雙方有著廣泛共同利益和互補優勢，維護好、發展好雙邊關係，符合兩國和兩國人民的根本利益。

王毅表示，雙方應以客觀理性的認知看待對方，以相互尊重的態度對待彼此，以求同存異的精神處理分歧，以平等互利的原則加強合作，推動兩國關係改善，沿著健康穩定軌道向前發展。明年是中加建立戰略夥伴關係20周年，雙方應為兩國關係恢復正常注入動能。

王毅還提到中共20屆三中全會甫閉幕，他進一步稱，中國建構高水準社會主義市場經濟體制將為包括加拿大在內的世界各國帶來新的發展機會，雙方要持續發揮經貿合作的重要引擎作用，並探討進行各領域對話合作。

王毅還強調，「不干涉內政」是中國一以貫之的外交政策與實踐，加方應採取實際行動，便利兩國人員往來，改善兩國民意基礎。「台灣、涉藏、涉疆、涉港等問題都是中國內政，不容許外部干涉」。

據中方發布，趙美蘭表示，加方願積極、務實地改善和發展對華關係，維持接觸對話，加強在經貿、旅遊、氣變、環保、人文、禁毒等領域合作，實現互利發展。加方將繼續恪守「一個中國政策」。

加拿大外交部新聞稿指出，趙美蘭的訪問重申了她對中國採取務實態度以及發展強而有力和穩定的雙邊關係的承諾，這將促進和保護加拿大的利益，為安全與穩定做出貢獻，並加強深厚的歷史人際關係。