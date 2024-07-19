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敲定西伯利亞力量2號？ 中俄副總理23日召開能源合作會議

記者黃國樑／即時報導
俄羅斯副總理諾瓦克。 (取自央視新聞客戶端)
俄羅斯副總理諾瓦克。 (取自央視新聞客戶端)

俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯副總理諾瓦克辦公室表示，諾瓦克將於7月23日召開俄中政府間能源合作委員會會議。這一會議的中方代表是中國國務院副總理丁薛祥，昨(19)中國外交部發言人林劍也宣布，應俄羅斯聯邦政府第一副總理曼圖羅夫、副總理諾瓦克邀請，丁薛祥將於7月21日至23日赴俄舉行中俄投資合作委員會第十一次會議、中俄能源合作委員會第二十一次會議，並出席第六屆中俄能源商務論壇。

諾瓦克辦公室表示，瓦克擔任聯合主席將於7月23日召開俄中政府間能源合作委員會第二十一次會議，並將在第六屆俄中能源商務論壇上發言。諾瓦克在內閣中主管能源事務。

這次會議或有可能進一步敲定「西伯利亞力量2號」天然氣輸送管道方案。這條管路如建成，將可從俄羅斯經蒙古向中國每年供應500億立方米天然氣。諾瓦克去年12月訪陸後在接受採訪時表示，中俄已就「西伯利亞力量2號」管道項目，達成原則性協議，雙方正審議商業條款和經濟條款，俄羅斯公司正與中石油討論價格問題。諾瓦克當時提到，價格、交貨方式、付款方式等重要議題，需要謹慎處理。

這個月初上合組織峰會在哈薩克首都阿斯塔納舉行，俄羅斯總統普京與蒙古總統拉赫蒙會晤，諾瓦克也在當時表示，俄羅斯和蒙古國在國家元首會晤中討論了穿越蒙古國境內鋪設「西伯利亞力量2號」天然氣管道的問題。

俄新社報導稱，俄羅斯和中國的領先企業、大型銀行、政府和學術界的代表將出席論壇，其中包括中石油、中石化、中國國家能源集團、俄羅斯天然氣工業股份公司、俄羅斯石油公司、俄羅斯國家原子能公司、俄羅斯水力發電公司、俄羅斯古勃金國立石油與天然氣大學、中國再生能源工程研究院等單位。

俄羅斯 天然氣 石油

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