「改革」出現52次 三中公報不捧習、僅提6次名字

三中全會7月18日閉幕，習近平作了重要講話。(取材自央視新聞)

中共 第20屆三中全會7月18日閉幕。會議公報顯示，習近平 名字出現的頻率僅6次，低於二中全會公報的9次。與會前官媒高調讚揚習近平是「改革家」形成鮮明對比。

自由亞洲電台報導，據會議公報，三中全會審議通過了「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」，總書記習近平並作了重要講話。

縱觀五千多字的三中全會公報，經過統計發現，公報中「習近平」的名字僅出現6次，遠不及去年舉行的中共二中全會公報9次提到習近平。但「改革」一詞出現頻率多達52次，而「開放」僅12次。公報並強調「要堅持黨中央對進一步全面深化改革的集中統一領導」。

而在二中全會公報中消失的「必須堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、三個代表重要思想、科學發展觀」也重現三中全會會議公報。

浙江文史學者陸強指出，三中全會公報中提及「改革」、「開放」，這種提及頻率的差異表明中國在不同的歷史階段和具體政策中可能會有所專注。例如：「在某些歷史階段，改革可能被視為解決當前問題的主要手段，因此在公報中被更頻繁地提及。例如，當前中國可能在某些領域需要更深入的改革，以推動經濟成長和社會發展。

報導指出，資深媒體人張爽則對三中全會公報內容感到失望。她指出，五千多字的公報沒有振奮人心的消息，與會前、會中的「改革家」的宣傳、吹捧大相徑庭，雖然落實到「兩個維護」、「四個自信」，但是提到習近平名字的次數減少，說明公報的調子較慣例是降低了。