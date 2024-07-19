我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／中國泳隊抵法10天被藥檢200次「換美國隊早投訴了」

共和黨全代會落幕 川普誓言會贏：不再有人受苦難

三中全會後 學者：中國仍面臨3大挑戰 半導體成熟製程將過剩

記者林宸誼／台北即時報導
中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊。(記者林宸誼／攝影)
中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊。(記者林宸誼／攝影)

中共三中全會閉幕並審議通過「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」（簡稱「決定」）。中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊19日表示，三中全會後中國仍面臨人口老齡化、環境保護強化、國際環境挑戰增加不確定性三大挑戰。至於中國近期擴大成熟製程晶片產能，未來會發生產能過剩對全球造成威脅。

劉孟俊在政治大學國際關係研究中心舉辦的「解析中共二十屆三中全會座談會」上指出，根據市場研究機構IHS Markit預測，中國短期1到3年人均GDP保持在4%到5%。中期 5到10年隨著結構優化和新質生產力 發展，人均GDP成長維持在3到4%左右。2035年人均 GDP成長「有機會」達到2萬美元，達到高收入國家的門檻。

不過劉孟俊直指，人均GDP成長速度跟GDP成長規模速度不相容，隱含人口成長速度減緩，因此整個三中全會要處理中國未來風險，例如升級創新能否吻合，如何解決人口老化，政府債務房地產風險是否會影響到長期穩定，以及國際因素、美中之間關係，地緣政治等都會影響到GDP。

劉孟俊表示，這次「決定」提到很多「科技」解決國內外問題，提到「集中資源辦大事」思維，尤其是新的結構調整，關注「新質生產力發展」運用推動產業升級，因此在2010年提出戰略新興生產力， 2015年提出「中國製造2025年」， 2024年提出「未來產業」，可關注新材料、新能源等。

劉孟俊指出，這次三中全會，仍是以中國式現代化為主軸，社會目標是共同富裕，區域均衡發展和提高人民幸福感，不僅是追求經濟發展，也注重社會公平和永續發展。

因此配置一個高科技發展模式，不會大規模刺激內需消費，主要透過溫和刺激，提倡社會保障體系，提高老百姓收入，優化消費環境等。

劉孟俊表示，三中全會提到「新型舉國體制」，最大特點把民營經濟納入，像是產業標準設定，要走到海外，例如電動車、獨角獸企業，以及民營經濟創新，科技產業液化然後走到國際市場，縮短科技創新到產業創新。

至於外界關注中國近期擴大成熟製程晶片產能，國際半導體產業協會（SEMI）日前也發布報告，估計到2025年，中國晶片製造商的產能將增加14％，增速是其它地區的2倍以上，每月將達1,010萬片晶圓，約占全球總產能的三分之一。

劉孟俊認為，解決半導體還需要很多環節，民營經濟如果沒有推到國際市場，花再多錢靠國企也是沒用，儘管中國的曝光機的設備突破有進展，設備採購和進口成為全球少數國家中進展非常快，但在成熟製程方面，未來會發生產能過剩對全球造成威脅。

晶片 中共 電動車

上一則

三中全會／習近平坐姿隨意手勢多 央視聯播破除中風傳言

延伸閱讀

美晶片法資助設廠 環球晶獲4億美元補助

美晶片法資助設廠 環球晶獲4億美元補助
「低階卷到不行」 中促車企往高階走 增晶片自給率

「低階卷到不行」 中促車企往高階走 增晶片自給率
川普前國安顧問：台灣國防支出應至少占GDP 5%

川普前國安顧問：台灣國防支出應至少占GDP 5%
半導體和AI出口勁揚 亞銀將台灣今年GDP大幅上修至3.5%

半導體和AI出口勁揚 亞銀將台灣今年GDP大幅上修至3.5%

熱門新聞

昔日香港豔星彭丹(左)，出現在中國駐柬埔寨新任大使汪文斌抵達金邊機場的歡迎會上，引起網友爭議。（取材自X平台）

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

2024-07-16 08:40
中國郵輪今年暑假價格「大跳水」。圖為「藍夢之歌」號郵輪6月底從廣州南沙國際郵輪母港出發，搭載逾600名海內外旅客前往越南下龍灣。（中新社）

中國郵輪遊今年不見暑期旺季 7月降價大跌逾6成

2024-07-15 16:26
財新報導揭露，不僅是公路貨運，中國的食用油經水路運輸也存在混運現象。圖為超市食用油示意圖。（中新社）

中國再爆水路食用油化工油混運 洗艙證易造假

2024-07-13 12:59
目前仍和波音「星際飛船」一起滯留太空的美國航天員威爾莫和威廉斯。（路透）

美太空人受困1個多月 若波音向中求救…中學者、網民回應大不同

2024-07-11 09:30
華為搶進ERP市場。(路透)

華為搶進ERP市場拿到2000萬大單 第一個客戶是央企

2024-07-11 18:28
一些稀有卡牌價格不斐，仍吸引孩子們不斷「氪金」。（取材自微博）

「小馬寶莉」的誘惑：一張卡喊價16萬 有13歲女生一個月刷5萬買卡

2024-07-15 07:30

超人氣

更多 >
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億
1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元

1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元