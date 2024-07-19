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丹麥、荷蘭、西班牙豬肉 中國查反傾銷

中國新聞組／北京19日電

中國加大對歐盟向中國電動車加徵關稅的反制措施，18日宣布對丹麥、荷蘭和西班牙等三家企業的進口豬肉進行反傾銷調查。

美國之音報導，中國商務部貿易救濟調查局18日宣布，選定丹麥皇冠（Danish Crown A/S）;荷蘭維揚（VION Boxtel B.V.）和西班牙的LITERA MEAT作為傾銷及損害調查抽樣公司。

與此同時，中國商務部還選擇2023年中國生豬屠宰量前20家企業作為損害調查抽樣企業。

中國商務部的聲明說，鑑於相關出口商和國內生產者數量眾多，全面調查將給調查機關帶來過重負擔並妨礙調查及時完成，因此根據相關辦法和規定，決定採用抽樣方法進行調查。

報導說，在歐盟對來自中國的電動車加徵高達37.5%臨時關稅後，中國這個世界最大的豬肉消費國開啟對歐盟豬肉的調查。

今年6月17日，中國商務部決定對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查。此次調查將針對2023年1月1日至2023年12月31日期間原產於歐盟的某些豬肉和豬副產品。

調查還包括2020年1月1日至2023年12月31日期間對中國相關產業造成的任何損害。

路透報導稱，這些措施可能對歐洲造成嚴重影響，因為歐盟向中國出口的豬肉大部分是豬耳朵、豬鼻、豬腳和內臟，而歐洲人則很少食用這些產品。

中國採取的針鋒相對的調查，似乎主要針對西班牙、荷蘭和丹麥，因為這三個國家被視為支持對進口的中國電動汽車加徵關稅。

這三家被選定為中國傾銷和損害抽樣調查對象的公司沒有回覆路透置評請求。不過西班牙的豬肉生產加工聯盟（INTERPORC）18日重申，將全面配合有關的調查。

歐盟 商務部 關稅

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