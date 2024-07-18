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報復美對台軍售 中撤軍控與防擴散磋商批「責任全在美方」

記者陳政錄／綜合報導
解放軍士兵在飛彈前敬禮。(路透資料照片）
解放軍士兵在飛彈前敬禮。(路透資料照片）

美國總統拜登日前才透露，有關中美兩軍恢復對話的消息，中國大陸外交部17日突宣布，決定暫停與美方商談舉行新一輪軍控與防擴散磋商，並指控是因美方持續對台軍售，「造成這一局面的責任完全在美方」，要求美國必須尊重中方的核心利益，為雙方的對話交流創造必要條件。

中國外交部發言人林劍昨主持例行記者會，面對媒體詢問，個別美國高級官員在不同場合指責中國拒絕和美方舉行新一輪磋商時做出上述回應。

林劍表示，一段時間以來，美方無視中方的堅決反對和反覆交涉，持續對台軍售，採取一系列嚴重損害中方核心利益，破壞雙方政治互信的消極舉動，嚴重破壞雙方繼續進行軍控磋商的政治氣氛。

他稱，為此，中方決定暫停與美方商談舉行新一輪軍控與防擴散磋商，「造成這一局面的責任完全在美方」。

林劍說，中方願在相互尊重、和平共處、合作共贏基礎上，與美就國際軍控議題保持溝通，但美方必須尊重中方的核心利益，為雙方的對話交流創造必要條件。

去年中美曾在11月拜習會前，舉行過軍控與防擴散磋商，接著今年4月，習近平應約和拜登通電話，雙方同意推動外交等領域磋商機制以及兩軍溝通後，中美隨後也舉行了海上軍事安全諮詢機制工作小組會議，但日前在華盛頓舉行的北約峰會將矛頭指向中國後，雙方關係再次生變。

值得注意的是，據香港南華早報報導，拜登才剛在北約峰會結束後的新聞發布會上，透露了兩軍恢復對話的消息。

拜登當時稱，去年拜習會後，雙方重新建立直接溝通渠道，「習近平和我之間有直接聯繫，我們的軍隊也可以直接接觸彼此。」

在中國大陸宣布暫停與美方商談舉行新一輪軍控與防擴散磋商後，預計將使得9月登場的第11屆北京香山論壇重要性進一步提升。中國國防部發言人張曉剛上周五宣布香山論壇舉辦的訊息時曾說，中方已向一百多個國家、國際組織官方代表以及相關國內外知名專家學者發出邀請。去年，美方曾派國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯與會，並與中國國防部發言人吳謙進行場邊交談。

解放軍東風-41型洲際彈道飛彈。（路透）
解放軍東風-41型洲際彈道飛彈。（路透）

拜登 國防部 拜習會

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