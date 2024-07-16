中國第2季GDP僅增4.7%「低於預期」 官媒打氣：不必焦慮

中國第二季GDP年增4.7%，低於市場預期，當局提振經濟將面臨更大挑戰。圖為北京中央商務區（CBD）內，民眾正準備使用共享單車服務，背後是興建中的建築。（路透）

中共 召開三中全會之際，中國國家統計局發布今年第二季中國國內生產毛額（GDP）年增4.7%，低於市場預期，增速較第一季放緩0.6個百分點，創下去年第一季以來最慢增速。國家統計局同時公布上半年經濟增速為5%，分析人士認為，這是要以貌似平穩的經濟成績為三中全會做宣傳，卻無法解釋許多外資仍在持續撤出中國的事實。

針對第二季經濟表現，中國國家統計局15日解釋，第二季經濟成長回落有極端天氣、雨澇災害多發等短期因素的影響，但官方也坦言，數據反映出當前經濟運轉中的困難挑戰增多，特別是中國國內有效需求不足、內部經濟大循環不夠順暢等問題。

但官媒卻出面打氣，鼓勵向前看。央視即特意發出「從半年數據看中國經濟何以不斷向前」的評論，稱，「對中國這樣大體量的經濟體來說，GDP季度間的小幅波動不必過度焦慮。」並稱：中國「追求的目標早已不是單純的GDP增長，而是質的有效提升和量的合理增長。」

綜合中國第一季GDP年增5.3%、第二季GDP年增4.7%，今年上半年GDP年增5%。鑒於當前經濟情勢不佳，分析認為中國要實現全年GDP增速5%的目標仍充滿挑戰。

在消費和投資 方面，中國6月社會消費品零售總額按年增2%，遠低於市場預期，增速創一年半最低水準；上半年增長3.7%，亦低於預期。6月規模以上工業增加值按年增5.3%，好於預期但增速創3個月低點；上半年增長6%，符合預期。此外，上半年房地產 開發投資年減10.1%，維持在20203月以來的低點。

路透分析，中國經濟成長「不平衡」，工業產出超過國內消費，房地產低迷和地方政府債務不斷增加，加劇了通貨緊縮風險。儘管強勁的出口提供了一些支撐，但日益加劇的貿易緊張局勢已構成威脅。

報導示警，尤其令人擔憂的是消費領域，通縮壓力迫使企業大幅削減從汽車、食品到服裝等各種商品的價格。荷蘭國際銀行大中華區首席經濟學家林恩・宋則點出，房地產和股票價格下跌帶來的負面財富效應，以及各行業削減成本導致薪資成長緩慢，正在拖累消費，使人們從大額購買轉向基本的「吃喝玩樂」主題消費。

最新經濟數據發布之際，中共三中全會正在召開，外界期待進一步宣布措施，以幫助疲軟的經濟和陷入困境的房地產行業。但有觀點認為，中共當局提振經濟工具有限，過度刺激措施也可能帶來風險，加上外部變數仍多，經濟前景恐難樂觀。