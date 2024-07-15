傳美施壓 伊拉克被迫暫停人民幣結算業務

伊拉克傳出因為美國施壓而暫停人民幣結算。（美聯社）

人民幣國際化近年發展迅速，其中，尤為受到關注的是中東國家是否藉此發生「去美元化」。不過，最新傳出因為美國施壓，而導致伊拉克被迫暫停使用人民幣直接結算業務。

中國官媒「環球時報」援引伊拉克「Alforat news」報導指出，伊拉克議會財政委員會成員莫因．卡齊姆（Moeen Al-Kadhimi）近日表示，根據美國聯準會 的指示，伊拉克被迫暫停使用人民幣直接結算貿易。

這位伊拉克議員在一份聲明中表示，聯準會已要求伊拉克停止使用人民幣交易，理由是交易中「存在違規行為和某些問題」，他還提到伊拉克中央銀行的許多決定都是美國聯準會強加的。

消息指出，由於伊拉克的石油 出口量約為每天350萬桶，這些石油收入必須存儲在紐約聯準會銀行的帳戶裡。但這些資金不是以現金形式轉到伊拉克，而是透過伊拉克央行 發起的轉帳匯入伊拉克，且必須由聯準會批准這些轉帳和相關商業結算，然後才會向伊拉克從事出口貿易的有關各方發放款項。據此，「伊拉克央行的許多程序都受到美方意願的支配」，美方的指令會以行政、金融和反恐等各種理由進行合理化。

關於不再以人民幣直接結算貿易帶來的影響，卡齊姆認為，貿易商和伊拉克央行還有多種選擇，並不完全依賴美元。因此，這種暫停是臨時性的。他還表示，伊拉克議會財政委員會將敦促伊拉克央行解決這一問題，並使其「貨幣籃子」多樣化，為銀行和伊拉克貿易商的結算提供更多選擇。

此前在2023年，伊拉克央行公布改善外匯儲備措施，其中包括允許以人民幣直接結算該國對中國貿易。