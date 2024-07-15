中俄南海軍演 宣布同時第4次聯巡 引起美日關注

中國國防部也宣布，中俄近日開展第四次海上聯合巡航，圖為解放軍飛彈驅逐艦「南寧號」。 (取材自「人民海軍」微信公眾號)

中俄「海上聯合-2024」軍事演習14日舉行開幕式，這也是中俄兩國首度在南海聯合演習。中國國防部 當天也發出新聞稿指出，中國和俄羅斯 兩國海軍艦艇編隊近日在太平洋西部和北部相關海域開展第四次海上聯合巡航。中國國防部強調，此次行動不針對第三方，與當前國際和區域局勢無關。不過，有關巡航依然引起美日等方面關注。

在北約譴責中國是俄烏戰爭「助推者」之際，中國與俄羅斯國首度攜手在南海「秀肌肉」，中方由「中華神盾」封號052D型飛彈驅逐艦「南寧號」領軍，俄軍派輕型護衛艦「響亮號」打頭陣。

這次軍演課題為「聯合應對海上安全威脅」，分為兵力集結、港岸籌畫和海上演練三階段。海上演練圍繞聯合偵察預警、聯合對海打擊、聯合防空反導等課目展開聯演。

本報系聯合報報導，解放軍 方面參演兵力包括飛彈驅逐艦「南寧號」、飛彈護衛艦「咸寧號」、「大理號」，綜合補給艦「微山湖號」，以及艦載直升機、陸戰隊員等。而俄海軍參演兵力則由「響亮號」、「凜冽號」護衛艦以及「伊爾庫特號」油船組成。

據解放軍報記者部微信公眾號「學習軍團」新聞稿，14日上午，中俄「海上聯合-2024」軍事演習開幕式在廣東湛江某軍港舉行。當日，隨解放軍總導演一聲令下，中俄兩國聯合演習正式拉開序幕。

解放軍與俄國近日舉行海上聯合演習，不過也有一支部隊前往菲律賓海進行聯合巡邏，俄國消息指出，雙方艦艇使用飛彈進行「打擊海上目標」的訓練。

另據明報報導，中俄海軍從2021年起，每年舉行海上聯合巡航行動，已實現常態化。

由於正值美軍主導的「環太平洋2024」大型多國聯合軍事演習期間（6月27日至8月1日），中俄巡航被認為有針對之意。日本海上自衛隊出動艦機密切跟蹤監視。中方則一向否認中俄軍事合作針對第三方。