拜登簽署促進解決藏中爭議法案 中批：粗暴干涉內政

圖為6月23日，西藏精神領袖達賴喇嘛抵達紐約下榻飯店時，大批信眾與藏人在場迎接。（路透）

美國總統拜登 12日簽署「促進解決西藏—中國爭議法案」，其中聲稱美國政府從未採取西藏自古以來就是中國一部分的立場，並指西藏人民是根據國際法享有自決權的人民。此舉引發中國強烈不滿，外交部和全國人大外事委員會接連發聲明批評美國粗暴干涉中國內政，向「藏獨」勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

據美國之音報導，美國國會參眾兩院分別於今年5月和6月通過名為「促進解決西藏—中國爭議法案」法案，拜登於12日在這項法案上簽字後成為美國法律。

法案指出，西藏人民是根據「公民權利和政治權利國際公約」和「經濟、社會、文化權利國際公約」在內的國際法享有自決權的人民，但中華人 民共和國現行政策不允許他們行使這項權利。

法案並稱，美國政府「從未採取西藏自古以來就是中國一部分的立場」。美國的長期政策是鼓勵中華人民共和國代表與達賴喇嘛和其代表在不設先決條件下進行有意義的直接對話，以尋求解決分歧的方案，並達成西藏問題的協議。

據白宮 發布的新聞稿，拜登並指出，「該法案並未改變美國長期以來的兩黨政策，即承認西藏自治區和中國其他藏區是中華人民共和國的一部分——該政策決定屬於我認可外國國家及其領土範圍的權限。」

中國外交部發言人13日以答記者問發布新聞稿回應此事表示，所謂「促進解決藏中爭議法案」違背美國政府的一貫立場和承諾，違反國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中方利益，向「藏獨」勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

新聞稿另指出，西藏自古就是中國一部分。西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。西藏社會當前大局安寧和諧，經濟運行持續向好，民生福祉保障有力，不斷開創長治久安和高質量發展的新局面。任何人任何勢力妄想通過搞亂西藏來遏制打壓中國的圖謀都是絕不會得逞的。

中國外交部最後呼籲，敦促美方以實際行動恪守承認西藏是中國一部分、不支持「西藏獨立」的承諾，不得實施上述法案。如美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益。

全國人大外事委員會13日也發布聲明指出，妄想通過搞亂西藏來遏制打壓中國的圖謀是注定要失敗的。在中國共產黨堅強領導下，西藏自治區取得脫貧攻堅全面勝利，社會大局更加穩定，人民生活更加幸福。