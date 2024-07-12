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中美再度合作執法 遣返美性侵犯

記者廖士鋒／綜合報導

中美關係緊繃，並未阻礙兩國持續開展執法合作。繼6月美國向中國遣返兩名逃犯後，應美國執法部門請求，中國警方10日在上海浦東國際機場將在美涉嫌性侵兒童犯罪的美籍逃犯移交美方，由美國國務院外交安全局押解回國。

據央視新聞報導，2014年5月，該逃犯因涉嫌性侵兒童犯罪被美國執法部門通緝。2018年10月，國際刑警組織對其發布紅色通報。應美方請求，公安機關對該逃犯開展偵查，最終鎖定其下落並依法予以羈押。「經調查，排除該逃犯在中國境內有涉嫌性侵兒童的犯罪行為」。

消息指出，這是繼今年6月美國向中國遣返兩名涉嫌嚴重刑事犯罪的逃犯後，雙方執法部門又一合作成果。

公安部有關負責人表示，根據去年11月中舊金山拜習會共識，雙方執法部門近期在禁毒、非法移民遣返、追逃、打擊跨國犯罪等領域開展了系列務實合作。

公安部長王小洪6月6日應約與美國國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）視訊通話時，王小洪表示，雙方繼續在禁毒、非法移民遣返、打擊跨國犯罪等方面深化合作，推動執法合作取得更多務實成果。

遣返 非法移民 國務院

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