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美太空人受困1個多月 若波音向中求救…中學者、網民回應大不同

中國新聞組／北京11日電
目前仍和波音「星際飛船」一起滯留太空的美國航天員威爾莫和威廉斯。（路透）
目前仍和波音「星際飛船」一起滯留太空的美國航天員威爾莫和威廉斯。（路透）

美國波音公司的「星際飛船」（Starliner）太空飛行器以及上面2名太空人目前仍被困太空。中國網路昨瘋傳一篇文章稱，如果波音最終求救，兩個理論上的求救對象是中國的神舟飛船與俄羅斯的聯盟號飛船；但即便按照國際法，中國也是「局外人」沒義務出手相救。文章引來熱議，有網民諷人家又沒求援，別自作多情；有人則開價500億美元，或拿光刻機來換也行。

這篇昨天於觀察者網科技工業新聞小組官方帳號「科工力量」刊出的文章，題為「即便按照國際法，中國也沒義務搭救被困的美國航天員」，作者是蘭州大學政治與國際關係學院博士研究生張誠信。文章昨天一度衝上微博熱搜，並引來大批網民熱議。

文中指出，儘管故障頻仍，沒有一次發射任務不出「幺蛾子」，波音公司仍批准了美國航天員威爾莫和威廉斯乘坐其「星際飛船」（CST-100 Starliner）於6月5日發射並進入太空，原定6月14日返回地球，萬萬沒想到由於一系列技術故障，「星際飛船」已滯留太空一個多月。

2024年6月5日，波音「星際飛船」在美國發射升空。（路透）
2024年6月5日，波音「星際飛船」在美國發射升空。（路透）

相比之下，中國是在連續發射了從神舟一號到神舟四號四艘無人試驗飛船，且全部安全返航並取得預期成果後，才發射了第一艘載人飛船神舟五號。美國SpaceX的載人飛船SpaceX Dragon2也是經過了三次無人試飛和一次載人試飛且全部達到預定指標之後，才在2020年11月實施了首次正式的載人飛行任務。

文章認為，不到萬不得已，波音不會請求任何第三方機構來搭救這兩名航天員，尤其是其競爭對手SpaceX，因為如此只會暴露波音履約能力的低下，因此波音「以拖待變」。若波音最終必須求救，僅剩下兩個理論上的選項——中國的神舟飛船與俄羅斯的聯盟號飛船。

2024年7月3日，中國神舟十八號航天員李聰出艙畫面。（新華社）
2024年7月3日，中國神舟十八號航天員李聰出艙畫面。（新華社）

從技術可行性的角度來說，聯盟號與國際空間站俄羅斯艙段的對接系統直接適配，波音在迫不得已時最可能想到俄羅斯，哪怕美俄因烏克蘭戰爭關係嚴重惡化。而中國的神舟飛船的對接系統與國際空間站並不適配，且兩者的平均飛行高度及軌道傾角也有很大差異，且美國早已明令禁止了所有與中國的官方航天合作。

但真正關鍵的問題是，根據以聯合國為核心的國際組織制定的「外層空間條約」（Outer Space Treaty）和「營救協定」（Rescue Agreement），僅要求包括中國在內的締約國盡力搜救已墜落至地表，尤其是本國領土範圍內的航天員並隨時向國際通報，亦即除非墜落於中國境內或者周邊的公海，否則中國沒有任何義務發射航天器上去搭救這兩名美國航天員。

文中並得出結論，在波音飛船航天員被困這件事中，無論是從責任認定、任務可行性還是法定義務的角度來看，中國都是一個純粹的局外人，完全沒有參與其中的必要。

對於這篇文章，多數中國網民不以為然，紛紛批評作者「自我感覺良好」：「除了這艘問題飛船，國際空間站還有兩艘載人飛船（俄美各一艘）停靠在上面，隨時可以接人返回地球，急個毛啊」，「自作多情到這個地步也是絕絕子」，「不用為了流量講出多少惡毒的話，既惹人恨，又顯氣量窄，沒教養」，「電影看多了給自己加戲？」。

有網民稱，如果真要中國出手相救，「美國人不拿出500億美元，這活兒就沒法兒接」，「3n光刻機來換不知合適否」。也有網民認為，「中國人心胸廣闊，只要美國人同意，不求任何回報，就會盡一切努力把它們救回來」。不過也有不少網民認為不干中國的事，「不是一個體系的，只能關切和祝福」，「一句話，管我們鳥事」。

太空人 俄羅斯 SpaceX

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