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習見孟加拉總理 宣布兩國提升至全面戰略夥伴

記者陳政錄╱綜合報導
中國國家主席習近平(右)會見孟加拉總理哈西娜。(新華社)
中國國家主席習近平(右)會見孟加拉總理哈西娜。(新華社)

中國國家主席習近平近日外事行程不斷，外交部指出，習近平10日下午在北京會見孟加拉總理哈西娜，雙方宣布將中孟關係提升為全面戰略夥伴關係。

習近平表示，中國願以明年兩國建交50周年為契機，深化高質量共建「一帶一路」，拓展各領域合作深度和廣度，推動中孟全面戰略合作夥伴關係行穩致遠。

他強調，中方支持孟方堅持奉行獨立自主外交政策，走符合本國國情的發展道路，維護國家主權、獨立、領土完整，反對任何外部干涉。

習近平說，中方願和孟方進行治黨治國經驗與發展領域政策交流，加強發展戰略對接，深化經貿投資、互聯互通等領域合作，支持更多中國企業和孟方加強產業投資合作，推動兩國產業鏈供應鏈融通發展，協助孟加拉實現國家發展。

據中方發布，哈西娜表示，希望學習借鏡中國成功發展經驗，擴大兩國經貿、基礎建設、減貧等領域合作，加強青年、文化等人文交流，將繼續積極參與共建「一帶一路」合作。歡迎中方積極參與孟南部一體化開發計畫，協助孟實現「2041願景」。

哈西娜還提到，孟方堅定恪守「一個中國原則」，支持中方在台灣問題上的立場，堅決反對外部勢力干涉中國內政，堅定支持中方維護自身核心利益。

習近平 一帶一路 投資

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