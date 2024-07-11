我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運籃球／戴維斯轟雙十 美國男籃熱身賽勝加拿大

美中執法部門再合作 上海機場1逃犯遣返美國

反制歐盟加徵關稅 中啟動貿易壁壘調查

記者陳政錄、黃國樑／綜合報導
中國商務部公告對歐盟對中企的反補貼調查是否涉及貿易投資障礙進行為期半年的調查。歐盟4月宣布對中國風力渦輪機供應商進行反補貼調查。圖為中國「青豫特高壓外送基地」風電場。(中新社)
中國商務部公告對歐盟對中企的反補貼調查是否涉及貿易投資障礙進行為期半年的調查。歐盟4月宣布對中國風力渦輪機供應商進行反補貼調查。圖為中國「青豫特高壓外送基地」風電場。(中新社)

歐盟對中國電動車加徵反補貼關稅後，北京持續祭出反制。中國商務部10日宣布，針對歐盟依據「外國補貼條例」對中方企業採取的作為，進行貿易投資壁壘調查，涉及鐵路車輛、太陽能、風電、安檢設備等產品。外界認為，此舉可能引發中國和歐盟新一輪貿易戰。

今年4月，歐盟首次根據「外國補貼條例」對中國監控設備製造商同方威視在歐辦公室展開查核，引起中方強烈不滿。此外，歐盟自今年7月5日起，正式對中國進口的電動車加徵臨時反補貼關稅，最高稅率達到37.6%。

中國商務部10日公告稱，接獲中國機電產品進出口商會遞交申請，請求就歐盟依據「外國補貼條例」及其實施細則，對中國企業調查中採取的相關做法進行調查。商務部決定自10日起就歐盟「外國補貼條例」調查中採取的相關做法，進行貿易投資壁壘調查。

公告稱此次調查主要涉及鐵路車輛、太陽能、風電、安檢設備等產品。調查應在2025年1月10日前結束，特殊情況下可延長至當年4月10日。

這次中國商務部公告進行貿易投資障礙涉及的產品項目，顯然是針對歐盟4月宣布的風電反補貼調查，以及更早前的太陽能與鐵路火車頭調查而啟動針鋒相對的反制措施。

針對中歐經貿爭端，北京已連續祭出反制，6月中旬宣布對歐盟豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查，以及在歐盟加徵臨時反補貼稅同日公告，將於本月18日針對歐盟進口的白蘭地召開反傾銷聽證會等。不過，據路透報導，歐盟執委會也傳出徵求半導體企業對中國晶片產能的看法，可能制定應對措施，防止中國晶片湧入歐洲市場。

針對近期中歐貿易爭端，中國商務部稱，中方已展現最大誠意，希望歐方和中方相向而行，盡快達成雙方均可接受的解決方案，並稱對任何濫用規則、打壓的行徑，將採取一切措施維護權益。

歐盟 商務部 投資

上一則

中國南方多省大淹水 企業、明星為何捐贈驟減? 被指是這個原因

下一則

中在南海再打環保牌：黃岩島媲美大堡礁 菲艦坐灘汙染仁愛礁

延伸閱讀

向歐盟提案加速電動車轉型 匈經長：不支持對中徵收反補貼稅

向歐盟提案加速電動車轉型 匈經長：不支持對中徵收反補貼稅
反制歐盟風電等反補貼調查 中國宣布投資貿易障礙調查

反制歐盟風電等反補貼調查 中國宣布投資貿易障礙調查
歐盟「綠色新政」黨團立場相異 牽動范德賴恩連任

歐盟「綠色新政」黨團立場相異 牽動范德賴恩連任
Shein爭取英國上市 稱未來5年投資英歐2.5億歐元

Shein爭取英國上市 稱未來5年投資英歐2.5億歐元

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
齒肋赤蘚可以在極度乾旱、高溫以及強輻射的條件下存活。(取材自百度百科)

中國團隊發現可以種在火星的植物：荒漠苔蘚-196°C能生存　

2024-07-03 09:30
湖南岳陽華容縣洞庭湖5日決堤，地方政府緊急進行堵口作業，但有不少網友質疑修堤經費、潰堤過程中的防堵錯誤等問題。（新華社）

洞庭湖決口 中網友質疑85億人民幣修堤與「以沙堵堤」失誤

2024-07-07 02:40
女道士在網上秀出自己的清涼照片。(取材自X平台)

炒作？女道士敞開道袍「秀美胸」喊師兄們來切磋

2024-07-04 09:30
雙方發生撕扯。（視頻截圖）

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

2024-07-06 09:30

超人氣

更多 >
四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」
百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物

百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物
莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空
好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%

好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%
單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利