反制歐盟加徵關稅 中啟動貿易壁壘調查
在歐盟對中國電動車加徵反補貼關稅後，北京持續祭出反制。中國商務部10日宣布，針對歐盟依據「外國補貼條例」對中方企業採取的作為，進行貿易投資壁壘調查，涉及鐵路車輛、太陽能、風電、安檢設備等產品。外界認為，此舉可能引發中國和歐盟新一輪貿易戰。
今年4月，歐盟首次根據「外國補貼條例」對中國監控設備製造商同方威視在歐辦公室展開查核，引起中方強烈不滿。此外，歐盟自今年7月5日起，正式對中國進口的電動車加徵臨時反補貼關稅，最高稅率達到37.6%。
中國商務部10日公告稱，接獲中國機電產品進出口商會遞交申請，請求就歐盟依據「外國補貼條例」及其實施細則，對中國企業調查中採取的相關做法進行調查。商務部決定自10日起就歐盟「外國補貼條例」調查中採取的相關做法，進行貿易投資壁壘調查。
公告稱此次調查主要涉及鐵路車輛、太陽能、風電、安檢設備等產品。調查應在2025年1月10日前結束，特殊情況下可延長至當年4月10日。
這次中國商務部公告進行貿易投資障礙涉及的產品項目，顯然是針對歐盟4月宣布的風電反補貼調查，以及更早前的太陽能與鐵路火車頭調查而啟動針鋒相對的反制措施。
針對中歐經貿爭端，北京已連續祭出反制，6月中旬宣布對歐盟豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查，以及在歐盟加徵臨時反補貼稅同日公告，將於本月18日針對歐盟進口的白蘭地召開反傾銷聽證會等。不過，據路透報導，歐盟執委會也傳出徵求半導體企業對中國晶片產能的看法，可能制定應對措施，防止中國晶片湧入歐洲市場。
針對近期中歐貿易爭端，中國商務部稱，中方已展現最大誠意，希望歐方和中方相向而行，盡快達成雙方均可接受的解決方案，並稱對任何濫用規則、打壓的行徑，將採取一切措施維護權益。
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