反制歐盟加徵關稅 中啟動貿易壁壘調查

中國商務部公告對歐盟對中企的反補貼調查是否涉及貿易投資障礙進行為期半年的調查。歐盟4月宣布對中國風力渦輪機供應商進行反補貼調查。圖為中國「青豫特高壓外送基地」風電場。(中新社)

在歐盟 對中國電動車加徵反補貼關稅後，北京持續祭出反制。中國商務部 10日宣布，針對歐盟依據「外國補貼條例」對中方企業採取的作為，進行貿易投資 壁壘調查，涉及鐵路車輛、太陽能、風電、安檢設備等產品。外界認為，此舉可能引發中國和歐盟新一輪貿易戰。

今年4月，歐盟首次根據「外國補貼條例」對中國監控設備製造商同方威視在歐辦公室展開查核，引起中方強烈不滿。此外，歐盟自今年7月5日起，正式對中國進口的電動車加徵臨時反補貼關稅，最高稅率達到37.6%。

中國商務部10日公告稱，接獲中國機電產品進出口商會遞交申請，請求就歐盟依據「外國補貼條例」及其實施細則，對中國企業調查中採取的相關做法進行調查。商務部決定自10日起就歐盟「外國補貼條例」調查中採取的相關做法，進行貿易投資壁壘調查。

公告稱此次調查主要涉及鐵路車輛、太陽能、風電、安檢設備等產品。調查應在2025年1月10日前結束，特殊情況下可延長至當年4月10日。

這次中國商務部公告進行貿易投資障礙涉及的產品項目，顯然是針對歐盟4月宣布的風電反補貼調查，以及更早前的太陽能與鐵路火車頭調查而啟動針鋒相對的反制措施。

針對中歐經貿爭端，北京已連續祭出反制，6月中旬宣布對歐盟豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查，以及在歐盟加徵臨時反補貼稅同日公告，將於本月18日針對歐盟進口的白蘭地召開反傾銷聽證會等。不過，據路透報導，歐盟執委會也傳出徵求半導體企業對中國晶片產能的看法，可能制定應對措施，防止中國晶片湧入歐洲市場。

針對近期中歐貿易爭端，中國商務部稱，中方已展現最大誠意，希望歐方和中方相向而行，盡快達成雙方均可接受的解決方案，並稱對任何濫用規則、打壓的行徑，將採取一切措施維護權益。