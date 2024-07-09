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中國拚核融合 最快三年超車歐美

編譯陳苓／綜合外電
中國砸錢研發核融合，投入經費幾乎是美國兩倍，專家估計，要是北京維持當前的發展速度，歐美可能難以保住優勢。（路透）
中國砸錢研發核融合，投入經費幾乎是美國兩倍，專家估計，要是北京維持當前的發展速度，歐美可能難以保住優勢。（路透）

美中科技戰的戰場，從半導體、人工智慧（AI）等，一路延燒到潔淨能源的聖杯-核融合。中國砸錢研發此種科技，投入經費幾乎是美國兩倍。專家估計，要是北京維持當前的發展速度，歐美可能難以保住優勢，將在三、四年內遭中國超車。

中國投入大量資源，追求能源富饒的夢想，打造出巨大的核融合科技園區，團隊三班制輪班，幾乎24小時無休，以完成核融合項目。北京並找來工業龍頭業者，組成國家核融合聯盟。此外，中國在核融合與工程領域的博士人數，是美國的十倍。

有鑒於此，美國官員和科學家日益擔憂，美國的初期領先優勢正逐漸消失。核融合是兩個較輕的原子核，結合成一個較重的原子核，過程中會釋放大量能源，但不會產生碳排，放射性也有限。

美國能源部的核融合能源科學辦公室主管亞蘭表示，北京每年約花15億美元發展核融合，幾乎是美國政府核融合預算的兩倍。不只如此，數百名美國核融合科學家和工程師在2020年首度發布路線圖，盼能讓此種科技邁向商用，如今中國似乎遵循類似的計畫，來研發核融合。亞蘭說：「（中國）正在實踐我們的長期計畫，可以想見，這令人非常沮喪。」

熟知中國核融合設施的科學家透露，倘若北京繼續以當前的速度，該國的磁控制核融合能力，將在三或四年間凌駕歐美。美國部分人士擔心，美國等試圖將更多生產和供應鏈轉至國內之時，中國若在核融合取得突破，將讓北京在競爭日趨激烈的能源資源領域，占據上風。

中國的核子技術產業發展迅速，該國興建中的傳統核電廠數量傲視全球。華府智庫資訊技術與創新基金會（ITIF）6月發布的報告指出，一旦核融合達到商用，當地的核電廠發展將助中國一臂之力。

麻省理工學院的工程教授懷特認為，中國幾乎在轉瞬之間，從無到有打造出世界級的核融合項目。

預算 供應鏈 能源部

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