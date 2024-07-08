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匈牙利總理突訪北京 或與習近平談俄烏停火

中國新聞組／北京8日電
圖為今年5月9日，匈牙利總理奧班在布達佩斯總理府會見到訪的中國國家主席習近平。（新華社）
圖為今年5月9日，匈牙利總理奧班在布達佩斯總理府會見到訪的中國國家主席習近平。（新華社）

中國外交部8日上午7時發布訊息稱，「7月8日，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）將來華訪問，中國國家主席習近平將會見，就共同關心的問題進行深入溝通」。奧班突然到訪北京，外界預期應與其正積極推動的俄烏停火有關。

這是匈牙利7月1日接任歐盟輪值主席國後，奧班第三次突然出訪。他上周就曾先後訪問烏克蘭和俄羅斯，執行其「和平使命」（peace mission），且均未於事前公布行程。

中通社指出，奧班一向批評西方對烏克蘭的軍事援助，也是歐盟國家領導人中與俄羅斯總統普亭關係最親密的。但他也說，匈牙利目前擔任歐盟輪值主席國，並不意味著他有權代表歐盟進行談判。

英國衛報稱，匈牙利7月1日接任歐盟輪值主席國後，奧班就「試圖在俄羅斯和烏克蘭之間進行調解」。有歐盟外交官擔心，奧班會利用匈牙利擔任歐盟主席國的六個月期間，破壞歐盟懲罰和孤立莫斯科的努力。

奧班當地時間2日到訪烏克蘭，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。奧班會後表示，他促請澤倫斯基考慮停火與加快結束烏克蘭危機。

奧班隨後又於5日與普亭會面。據新華社報導，普亭在會談結束後的聯合記者會上表示，俄方始終並將繼續對通過政治和外交方式解決危機持開放態度，但「對方」不願意這樣做。

普亭說，鑑於匈牙利本月1日起擔任歐盟輪值主席國，他與奧班就俄歐關係現狀交換了意見，並談及未來歐洲安全架構的可能原則。奧班此訪是為恢復俄歐對話並為俄歐關係注入新動力的一次嘗試。

奧班則稱，爭取和平是匈牙利擔任歐盟輪值主席國期間的主要任務。

歐盟 烏克蘭 普亭

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