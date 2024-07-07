菲控中海警「怪獸船」恫嚇 外媒批大欺小 籲美挺身而出

菲方近距離拍攝海警5901。（取材自微博）

路透6日報導，菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉當天表示，中國已將其最大海警船隻停泊於菲方在南海的專屬經濟區內（EEZ）；該船長達165公尺，被稱為「怪獸船」，是全球最大海警船。塔瑞耶拉稱，中國海警此舉意在恫嚇，但馬尼拉不會被嚇倒也不會退縮。外媒則稱這是中國在「以大欺小」，美國應該就此區域緊張態勢做出反應。

塔瑞耶拉說，這艘中國海警船停泊在距離菲律賓海岸防衛隊船隻800碼（約732公尺）處，並且還部署另1艘小船。菲海防隊已警告該中國船隻正身處菲方專屬經濟區，並詢問對方意圖。

據路透，中國駐馬尼拉大使館 和中國外交部未立即回應置評請求；中國海警則未有公開聯繫方式的資訊。

中菲兩國2日曾在高層對話後，同意需要恢復信任、重建信心，以更妥善管控海上衝突。儘管中菲就仁愛礁擱淺菲艦補給任務而衝突升溫，菲律賓已拒絕重要盟友美國協助其南海行動的提議。

菲海防隊曾於5月派一艘船赴菲律賓西南外海的仙賓礁，以嚇阻中國小規模填海行動，但中方否認該指控。中國已在南海若干島礁廣泛實施填海造陸，興建空軍和其他軍事設施，引發美國和區域諸國擔憂。

美國之音報導指出，錨泊在南中國海菲律賓專屬經濟區內的這艘世界最大的海警船，試圖「以大欺小」對菲律賓進行恐嚇。

據中國網路上部分網民的說法，中國最大的海警船錨泊薩比納淺灘附近就是為了防止菲律賓複製船隻坐灘成為軍事據點的做法。