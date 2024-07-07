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中成熟製程晶片被盯上 歐盟恐出手圍堵

記者林宸誼／綜合報導

歐盟執委會傳出開始徵求歐洲半導體企業對中國擴大傳統成熟製程晶片產能的看法，並可能進一步制定應對措施，防止大批中國成熟製程晶片湧入歐洲市場。

路透報導，歐盟展開的調查範圍將超過美國商務部向美國公司發送安全調查的範圍。兩名消息人士指出，歐盟已對晶片行業和主要晶片使用企業進行兩項自願調查，相關回饋預計9月就可以收回。

報導引述歐盟發言人證實，歐盟已開始「與業界進行針對性磋商，以進一步評估供應鏈中過剩晶片的使用情況」，此外，歐盟和美國可能會「制定聯合或合作措施，以解決晶片業依賴或扭曲狀況。」

由於美國限制中國購買或製造更先進晶片的機會，在補貼的幫助下，中國半導體正大力投資擴大成熟晶片生產。短期來看，中國投資將減少對外國晶片的依賴，但西方政府擔心長期影響，包括無數家電和汽車所需晶片可能出現供應過剩。

傳統成熟製程晶片一般指28奈米以上的晶片，功能儘管無法與7奈米、5奈米晶片相比，但廣泛應用於汽車、洗衣機、醫療設備等日常科技產品。從晶片需求數量來看，28奈米及以上的成熟製程，一直占據全球四分之三左右的市場，而先進製程只占四分之一。

國際半導體產業協會（SEMI）日前發布報告指出，2023年中國的半導體成熟製程產能占據全球成熟製程產能29%，位居第一。2024年中國成熟製程產能將持續創新高，擴大市占率。

市調機構TrendForce預測，2027年中國成熟製程產能占比可達39%。該機構表示，由於美國等對先進設備出口管制，這導致中國轉而擴大投入成熟製程。其中，中芯國際、華虹集團、合肥晶合集成擴產最積極，擴產將聚焦於驅動晶片、CIS/ISP與功率半導體分立器件等特殊製程。在先進製程（含16/14奈米及更先進的製程）方面，中國產能只有8%。

晶片 歐盟 投資

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