歐盟電動車加稅上路 中「水滴石穿」爭取11月終裁前翻轉

歐盟4日起對中國進口電動車加徵37.6％的臨時反補貼關稅，歐中雙方將持續就經貿問題進行磋商。圖為北京國際汽車展覽會日前在北京開幕，吸引民眾參觀。 （中新社）

歐盟 從昨（4）日起對中國進口電動車 加徵最高37.6％臨時反補貼關稅 ，為期四個月。中國商務部則表示，距「終裁」還有四個月窗口期，將抓緊推進磋商盡快解決。有分析稱，中國將不惜以「水滴石穿」功夫說服歐盟成員國，以爭取在今年11月底「終裁」前讓歐盟回心轉意，且機率相當大。德國汽車工業協會則發聲明反對歐盟此舉，稱將阻礙市場發展。

路透報導，歐委會昨通知中國車廠從昨日起徵收額外關稅，部分稅率與初裁公布的幾乎雷同，而此次加稅措施並不回溯。據通知，比亞迪、吉利、上汽集團分別加徵17.4%、19.9%、37.6%臨時關稅。其他配合調查但未被抽樣的車商稅率20.8%，其餘則為37.6%。而這是附加在歐盟對汽車徵收10%標準關稅的基礎上，故最高關稅額將達47.6%。

在歐盟6月公布加稅計畫後，中國商務部與歐委會立即啟動磋商。中國商務部發言人何亞東昨透露，截至目前，中歐技術層面已舉行多輪諮詢。路透指出，隨著北京方面威脅進行大範圍的報復，預計雙方將繼續進行密集談判。歐盟將在11月2日前作出最終裁決。

何亞東昨還稱，歐盟一些成員國和主要車企已明確反對歐盟對中國電動車實施反補貼措施，中方希望歐方認真聽取盟內呼聲，理性務實與中方磋商，避免反補貼措施傷害中歐汽車產業的互利合作和共同發展。

德國汽車工業協會3日聲明，反對歐盟對從中國進口的電動汽車徵收臨時反補貼關稅，認為此舉將阻礙歐盟本土電動汽車市場發展。瑞典、匈牙利等國則擔心中國報復而不贊成加徵關稅。

據直新聞引述深圳衛視「直播港澳台」特約評論員劉和平分析，義大利商業與製造業部長烏爾索在歐盟對華電動車加徵臨時關稅生效當天訪華，中方此前還邀請了波蘭總統杜達訪華並就電動車生產使用達成了共識。「這些行動背後發出的共同政治信號就是：中方仍在不計前嫌想盡一切辦法，讓歐盟取消對中國電動車加徵額外關稅，尤其是阻止中歐兩國貿易戰的爆發」。

劉和平表示，中方因此將不惜使出「水滴石穿」的功夫，準備逐一說服歐盟29成員國，以爭取在今年11月底歐盟內部就此進行諮詢性投票時，有15個以上的歐盟國家能反對這一決定。如此一來，這波中歐經貿糾紛就算告一段落。「我認為希望還是相當大的。因為中國手上有牌也有底氣。」除了打起經貿戰一定兩敗俱傷，歐盟也擔心得罪中國將倒逼中俄關係進一步走近。

劉和平說，歐盟另一個目可能是為「橫刀奪愛」，將中國的電動車企業引進歐洲、在歐洲生產，以促進當地的GDP，並為當地創造更多的就業機會。