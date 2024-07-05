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拒續簽「帶路」後…義首位部長抵北京 傳尋求電動車合作

中國新聞組／北京5日電
義大利商業與製造業部長烏爾索（左）和義大利總理梅洛尼。（路透）
義大利商業與製造業部長烏爾索（左）和義大利總理梅洛尼。（路透）

義大利商業與製造業部長烏爾索昨抵北京，開始為期兩天訪中行程。義大利政府稱，此次訪問目的是促進義中關係的平衡，為兩國開拓工業合作的新路徑奠定基礎。這也是義大利去年決定不續簽「一帶一路」備忘錄後，首次有部長訪問北京。

德國之聲指出，負責商貿製造的部長在歐洲對中國電動汽車開始徵收臨時關稅的敏感時刻訪中，除了為義大利總理梅洛尼訪中鋪路外，也被認為將重點與中方討論雙方關注的綠色技術和電動汽車領域的工業合作。

綜合香港01和義媒報導，梅洛尼預計七月底率政商代表團訪中，烏爾索此訪可能是為梅洛尼鋪路。

義大利知名漢學家、前駐中使館文化參贊郗仕分析，改善兩國關係，加強商貿往來，並找到一個新的平衡，無疑是這次梅洛尼訪中的主要目的。

郗仕說，與德國和法國差不多，儘管義大利在俄烏戰爭、貿易赤字和智財權等問題上對中國有很多不滿，但都希望能在雙邊關係中找到一個「既要也要」的平衡點，即一方面希望中方理解義大利作為北約成員國和歐盟成員國在烏克蘭戰爭及台海和平問題上，必須擁有的基本立場和應盡義務，另外一方面也會在退出一帶一路之後爭取改善雙邊貿易環境，力爭吸引中國投資和增進貿易，減少貿易赤字，特別是促進和保障義大利葡萄酒和農副產品的出口等。

根據義大利政府網站消息，烏爾索訪問中國期間，將會與工信部長金壯龍以及多位工業和汽車企業高層會面。

近月來，烏爾索已在羅馬接待數十間中國公司，包括奇瑞和東風汽車等。

義大利 梅洛尼 一帶一路

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