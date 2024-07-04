撞船事件後首對話 中菲磋商推南海降溫 同意兩國海警合作

中國副外長陳曉東與菲律賓副外長拉札羅2日在馬尼拉舉行「南海問題雙邊磋商機制」第九次會議，菲方表示，雙方同意在南海緩解緊張局勢。(取材自中國外交部網站)

中國與菲律賓在南海衝突升高之際，雙方「副外長」官員2日在馬尼拉舉行「南海問題雙邊磋商機制（BCM）第九次會議」，中國要求菲律賓同中方共同管控好仁愛礁局勢，推動海上局勢趨緩降溫，促中菲關係止跌。菲律賓官員表示，菲律賓和中方已同意在南海「緩解緊張局勢」。

此次會議是6月17日撞船事件後中菲首次正式對話，然而會議前，據報菲律賓計畫要求中方歸還在6月17日衝突事件中繳獲的菲方武器，並賠償損失。菲律賓指控中國當時發射催淚彈、破壞設備，並揮舞刀斧等武器，造成菲方人員受傷。

美國之音報導，菲律賓外交部表示，注意到最近在南海的事件，雙方承認有必要恢復信任，重建信心，並創造有利於富有成效對話和互動的條件。菲方還稱，雙方已同意考慮菲國海岸防衛隊跟中方海警之間的合作，還有科學合作的框架。

菲國外交部聲明指出，對於制定管理海上局勢的措施，有實質進展，但雙方顯著的歧見仍然存在。

中國外交部邊海司發布，上述會議由中國副外長陳曉東與菲律賓副外長拉札羅共同主持，雙方就南海形勢特別是管控仁愛礁局勢「坦誠、建設性地交換了意見」。出席會議的代表涵蓋雙方外交、國防、自然資源、海警等部門。

中國重申對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權，敦促菲方立即停止海上侵權挑釁行徑，切實遵守「南海各方行為宣言」各項規定，回到通過對話協商妥處分歧的正軌，同中國共同管控好仁愛礁局勢，推動海上局勢趨緩降溫，推動中菲關係止跌企穩。

據指出，雙方還就完善涉海溝通機制，促進兩國海警對話、推動海洋科技環保等合作進行交流。雙方認為維護南海和平穩定符合中菲雙方利益，也是地區國家的共同目標，同意繼續通過BCM等機制保持對話協商，管控矛盾分歧。

BCM是2017年中菲兩國為解決南海問題，在外交磋商上建立的雙邊磋商機制。

資料顯示，中國與菲律賓南海問題雙邊磋商機制會議於去年3月進行疫情 以來首度實體面對面會議，當時達成「十餘項共識和成果」；而上次舉行是今年1月，當時雙方重申「南海爭議不是雙邊關係的全部」，不過南海爭端仍持續升高。