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留學生遭虛擬綁架 家長被索500萬 央視：「保錄取」多是假中介

中國新聞組／北京30日電

中國官媒央視近日揭露多起中國留學生及家長被詐騙案件 ，其中的「虛擬綁架」手法，詐騙分子兩頭騙，先是將中國留學生「孤立」，以各種理由騙其拍攝被綁架視頻，再以此視頻威脅家長騙取「贖金」，不少家長因孩子視頻信以為真上當。另有中介機構承諾「保錄取」，其實是假中介。

據央視新聞報導，留學路上「陷阱」重重。一對父母突然收到出國留學的女兒發來「求救」視頻，並索要500萬元人民幣（約68.8萬美元）贖金。為測試真假，家長追問「綁匪」：「家裡養了幾條魚？」對方很快回覆「兩隻烏龜，沒養魚。」嚇得家長趕緊報案。警察調查發現，這是留學生在自願情況下，配合詐騙分子拍攝的綁架視頻，亦即一起「虛擬綁架」案。

央視解析詐騙分子犯案手法三部曲。

第一步，冒充公檢法：詐騙分子冒充公檢法工作人員，謊稱留學生涉嫌重大犯罪，要求「配合調查」，迫使其自我孤立起來，目的是切斷其與親友的聯繫。

第二步，誘導拍假視頻：接著，詐騙分子拿出多種理由，來誘導留學生拍攝被綁架視頻。理由包括：謊稱收到留學生被綁架的視頻，懷疑其為了逃避偵查，自導自演被綁架，要求拍攝「同款」視頻作為對比，以自證清白；聲稱留學生本人或父母涉嫌重大案件，若配合警方完成「祕密任務」拍攝照片視頻等，即可獲得寬大處理。

最後一步，騙取「贖金」：一切得逞後，詐騙分子聯繫家長，謊稱孩子被「綁架」，並發送事先拍攝好的照片或視頻，以證明「綁架」真實性，向家長騙取巨額「贖金」。

正在規畫出國留學的也要警惕，承諾「保錄取」的統統都是假中介。日前，香港大學經管學院發現個別學生偽造學歷入讀，經調查，相關虛假文件為非法中介機構偽造，一旦證據確鑿，學生將被剝奪錄取資格，取消學籍註冊。簽證代辦業務也難逃魔掌，假中介同樣會冒充代辦機構，承諾「快速辦理」，收取高額費用後，只會讓一切都打了水漂。

另已在海外生活的留學生則要小心便宜精緻的「虛假房源」，在支付押金後，很可能無法入住或房東「消失」。換外幣也要當心，當有人聲稱匯率划算、方便快捷，真相是，在轉帳後，對方便會把你拉黑，你得不到一分錢。

中國留學生 匯率 香港

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