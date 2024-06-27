反航艦力再提升 解放軍完全摧毀模擬「福特號」標靶

中國在新疆塔克拉瑪干沙漠興建多款疑似模擬美軍艦機的訓練模型。(取材自X平台)

由美主導、29國參與的2024年環太演習登場，重點之一是實彈擊沉一艘目標艦艇，被稱劍指中國。其實據報導，中國此前早已在新疆 塔克拉瑪干沙漠完全摧毀模擬美國最新型航母福特號的標靶，顯示中國反航艦能力再提升。不僅如此，中國第六代戰機驗證機據傳也已進行飛行測試，且疑正對美F-35戰機模型開展射擊訓練。

中央社報導，將美國設為最大假想敵的中國，近年在新疆塔克拉瑪干沙漠設置多個全尺寸的美軍航空母艦標靶，作為攻擊訓練之用。美媒引用最新衛星圖片顯示，其中模擬美國最新型航艦福特號的標靶，艦島一帶出現了明顯的彈痕，似已被完全摧毀。

美國網媒商業內幕（Business Insider）報導稱，這顯示中國的反航艦能力再度提升，且標誌著中國不斷成長的反航艦飛彈力量。中國在內陸沙漠地區設置的多座軍事仿真標靶，都是為了測試中共解放軍的新型反航艦飛彈，特別是其中的彈道飛彈 所建造，突顯中國為建立阻止美國航艦打擊群所做的努力。

報導指出，與真實的福特號航艦相較，這座福特號標靶在形狀、大小及某些細節上都能匹配，比如標靶上的艦島位置就比美國尼米茲級航艦更靠近艦尾，符合真實配置；又像是甲板上標記的4條彈射器軌道，也與福特號相符。

這些標靶並非西方媒體在中國首度發現的仿美軍艦艇標靶，但對比後可發現，這些標靶的仿真程度正在快速提升。早期的標靶，只是外形尺寸與航艦基本相當的水泥平面，但此後的衛星照片顯示，這些標靶愈來愈能真實地模仿美國的海軍艦艇。例如，2021年發現的一處航艦標靶，甚至可以利用鐵軌移動，以便更真實地扮演海上移動目標。

報導指出，中國擁有獨步全球的強大反航艦能力。美國國防部 2023年10月發布的中國軍力年度報告指出，號稱「航母（航艦）殺手」的中國東風26型等中程彈道飛彈，已從2021年的300枚激增至2022年的500枚。這些飛彈的射程估計為1000至3000公里，有可能讓中國軍隊能在安全距離內瞄準美國航艦。

另據明報引述美國「防務新聞」（Defense News）報導指出，中國第六代戰機的技術驗證機已經進行了飛行測試，原型機最快將在大約2028年準備就緒。專家預測可能會在21世紀30年代末或40年代初首飛。

中國在新疆塔克拉瑪干沙漠興建多款疑似模擬美軍戰機的訓練模型。(取材自X平台)