反航艦力再提升 解放軍完全摧毀模擬「福特號」標靶
由美主導、29國參與的2024年環太演習登場，重點之一是實彈擊沉一艘目標艦艇，被稱劍指中國。其實據報導，中國此前早已在新疆塔克拉瑪干沙漠完全摧毀模擬美國最新型航母福特號的標靶，顯示中國反航艦能力再提升。不僅如此，中國第六代戰機驗證機據傳也已進行飛行測試，且疑正對美F-35戰機模型開展射擊訓練。
中央社報導，將美國設為最大假想敵的中國，近年在新疆塔克拉瑪干沙漠設置多個全尺寸的美軍航空母艦標靶，作為攻擊訓練之用。美媒引用最新衛星圖片顯示，其中模擬美國最新型航艦福特號的標靶，艦島一帶出現了明顯的彈痕，似已被完全摧毀。
美國網媒商業內幕（Business Insider）報導稱，這顯示中國的反航艦能力再度提升，且標誌著中國不斷成長的反航艦飛彈力量。中國在內陸沙漠地區設置的多座軍事仿真標靶，都是為了測試中共解放軍的新型反航艦飛彈，特別是其中的彈道飛彈所建造，突顯中國為建立阻止美國航艦打擊群所做的努力。
報導指出，與真實的福特號航艦相較，這座福特號標靶在形狀、大小及某些細節上都能匹配，比如標靶上的艦島位置就比美國尼米茲級航艦更靠近艦尾，符合真實配置；又像是甲板上標記的4條彈射器軌道，也與福特號相符。
這些標靶並非西方媒體在中國首度發現的仿美軍艦艇標靶，但對比後可發現，這些標靶的仿真程度正在快速提升。早期的標靶，只是外形尺寸與航艦基本相當的水泥平面，但此後的衛星照片顯示，這些標靶愈來愈能真實地模仿美國的海軍艦艇。例如，2021年發現的一處航艦標靶，甚至可以利用鐵軌移動，以便更真實地扮演海上移動目標。
報導指出，中國擁有獨步全球的強大反航艦能力。美國國防部2023年10月發布的中國軍力年度報告指出，號稱「航母（航艦）殺手」的中國東風26型等中程彈道飛彈，已從2021年的300枚激增至2022年的500枚。這些飛彈的射程估計為1000至3000公里，有可能讓中國軍隊能在安全距離內瞄準美國航艦。
另據明報引述美國「防務新聞」（Defense News）報導指出，中國第六代戰機的技術驗證機已經進行了飛行測試，原型機最快將在大約2028年準備就緒。專家預測可能會在21世紀30年代末或40年代初首飛。
另據外電報導，據今年4月美國衞星成像公司Planet Labs PBC拍攝的衛星圖片，中國在新疆塔克拉瑪干沙漠還興建了六架疑美軍第五代戰機F-22、P8A、U2偵察機甚至F-35戰機的模型，且附近有爆炸痕跡，顯示中國或正藉這些美軍機標靶開展射擊訓練。
上一則
中海警在南海撈出美送的「硬核海產」：潛艇探測器
下一則
FB留言