中國中部6省打造對非經貿合作重鎮 湖南對非貿易年增23.1%

中國中部地區逐漸成為對非經貿合作的重鎮。圖為第1000趟「湘粵非」陸海聯運國際班列準備從湖南株洲中車物流園出發，將行至廣州南沙港後，經海運運往非洲。（新華社）

凌晨，肯亞誇萊郡希莫尼鎮的漁民在海上捕撈野生鳀魚；當日早上漁船返港後，這些鳀魚被就近送到鎮上由中企建設的華文食品工廠；工人們進行清洗、加工、晾曬和挑揀後，將合格的小魚乾包裝好並裝載上船。經過21天的海上航行，這些來自肯亞的小魚乾被送到中國湖南勁仔食品集團股份有限公司工廠，加工成美味的零食，不僅出現在中國超市的貨架上，還出口到日本、法國等全球30多個國家和地區。

新華社報導，2022年肯亞野生水產品獲得輸中准入後，湖南勁仔食品集團股份有限公司成為進口商之一。

「勁仔深海小魚年銷售額已突破10億元（人民幣，下同，約1.3億美元），每年需要進口原料魚數萬噸。」公司董事長周勁松說，依託湖南建設中非經貿深度合作先行區的好政策，和肯亞良好的海域環境、豐富的鳀魚資源，公司在肯亞投資 建立鳀魚乾加工廠。

湖南地處中國中部，作為中非經貿深度合作先行區，湖南是中國對非經貿合作最活躍的省份之一，中非經貿博覽會長期在此落戶。數據顯示，近三年，湖南對非貿易年均增長23.1%。

今年3月在長沙召開的新時代推動中部地區崛起座談會上，提出要統籌推進深層次改革和高水平開放，持續打造更具競爭力的內陸開放重鎮；5月，商務部 相關負責人表示，下一步將積極支持中部六省加快建設「中非經貿深度合作先行區」等開放平台，推動高質量發展。

湖南省中非經貿合作促進研究會會長徐湘平說，如今在中部崛起戰略下，不沿邊、不靠海的中部六省不斷推動對非經貿合作的制度創新、實踐創新，為新時代中非務實合作提質升級提供重要支撐。

作為對非經貿合作的新窗口，6月13日正式啟動的中非經貿總部大廈位於湖南自貿試驗區長沙經開區塊，是湖南在落實中部崛起戰略中的又一新舉措。

與湖南一湖之隔的湖北，近年來與非洲國家的經貿合作也持續深化。葛洲壩、中建三局、中鐵大橋局等一批在鄂建築企業走進非洲，在能源電力、交通運輸、市政房建、資訊通信、冶金冶煉等領域承接眾多工程項目。

從贊比亞首都盧薩卡出發，沿著連接南北的交通大動脈T2公路向北行駛約88公里，矗立著一幢幢現代化標準廠房，一條條筆直寬敞的大道縱橫交錯。這是歷時五年建設的江西首個境外經貿合作區——贊比亞江西經濟合作區。而從安哥拉拔地而起的安徽商會大廈，到「河南 造」創下多個西非之最，曾經被稱為「開放窪地」的中部六省不斷暢通開放通道、升級開放平台、優化開放環境，一個個對非開放的新重鎮正在形成。