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毀滅式打擊？OpenAI API服務7月9日將斷供中國

記者林茂仁／綜合報導
OpenAI將終止對中國提供服務。（路透）
OpenAI將終止對中國提供服務。（路透）

從24日晚間至今，已有多名用戶收到了來自OpenAI的郵件，目前OpenAI的API（應用程式開發介面）向161個國家和地區開放，但中國未包含在其中。這也意味著，OpenAI將從7月9日終止對中國提供API服務。

證券時報報導，OpenAI郵件說：「我們的資料顯示您的組織來自OpenAI目前不支持的地區的API流量。自7月9日起，OpenAI將開始阻止來自非支持國家和地區的API流量。受影響組織若希望繼續使用OpenAI的服務，必須在其支持的國家或地區內訪問。」

在美國官方監管背景方面，今年6月22日，財政部發布一份規則草案，要求對美國在半導體和微電子、量子計算和人工智慧領域的某些投資進行監管，禁止或要求限制中國在AI和其他技術領域的投資。

OpenAI的這一舉動被認為是基於法律合規、資料安全等多種因素綜合考量的結果。作為美國的人工智慧公司，OpenAI需要遵守相關國家或地區的法律法規。

值得注意的是，今年6月13日，OpenAI宣布退役的美國將軍中曾根（Paul M. Nakasone）將加入公司董事會。OpenAI在官網的一篇文章中寫道，中曾根先生的見解將有助於OpenAI更好地瞭解如何利用人工智慧來加強網路安全，快速發現和應對網路安全威脅。

公開資料顯示，中曾根是網路安全、技術進步和全球網路防禦領域的頂尖專家。在陸軍軍官生涯中，他為美國網路司令部的成立發揮了關鍵作用。他是美國網路司令部任職時間最長的領導人，還曾領導國家安全局，負責保護美國的數位基礎設施並提升該國的網路防禦能力。他曾在美國陸軍各級擔任過指揮官和參謀職務，並被派往美國、韓國、伊拉克和阿富汗的精銳網路部隊。

業內猜測，OpenAI終止向中國等國家提供API服務，或與新上任的這名新董事會成員有關。

據一名業內人士分析，OpenAI官方此前就不向中國境內提供服務，至今也沒有向中國用戶直接開放註冊和使用。目前，使用OpenAI的能力主要有兩個主流管道，一是對接OpenAI官方提供的API；二是對接微軟Azure提供的OpenAI能力。但該業內人士也表示，此前在中國境內對接OpenAI官方提供的API使用OpenAI能力，就始終面臨著隨時被封禁的可能。

業內人士指出，一直以來，中國國內就有不少創業公司是通過接入OpenAI API的方式，簡單套殼做大模型或者AI應用。這次就會受到直接的影響，OpenAI終止對中國提供API服務，一方面將對希望借助OpenAI大模型套殼創業的公司帶來毀滅式打擊，一批沒有核心技術與競爭實力的公司如果未能及時找到替代方案，就會被市場淘汰；另一方面，這也將倒逼中國的大模型公司加速自主研發，並促使更多的創業公司選擇中國國產大模型，規避日後可能的風險。

AI OpenAI 人工智慧

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