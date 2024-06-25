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波蘭總統訪中 習近平送免簽大禮

記者陳宥菘、陳政錄／綜合報導
中國國家主席習近平（右）24日在北京人民大會堂與波蘭總統杜達舉行會談。（中新社）
中國國家主席習近平（右）24日在北京人民大會堂與波蘭總統杜達舉行會談。（中新社）

波蘭總統杜達訪問中國，中國國家主席習近平24日在北京人民大會堂舉行歡迎儀式，後與杜達舉行會談。習近平表示，歡迎更多波蘭農食產品進入中國市場，支持擴大雙向投資，中方決定對波蘭公民實施15日單方面免簽政策，並重申中方在烏克蘭危機上的立場就是勸和促談、政治解決，還稱反對藉口中俄正常貿易轉移矛盾，抹黑中國。

杜達此次訪中，是俄烏戰爭爆發以來的首次。杜達被視為堅定支持烏克蘭的歐洲國家元首之一，曾表示北約是「防禦聯盟」，必須對俄羅斯的侵略「做出明確且勇敢的反應」。但中方昨晚發布會談內容，未提及杜達就俄烏戰爭的說法。

據中方發布，習近平會談時指出，雙方要理解和支持彼此維護國家主權、安全、發展利益所作努力，共同反對冷戰思維、陣營對抗，維護以聯合國為核心的國際體系，推動構建平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。他並稱，中方歡迎更多優質波蘭農產品進入中國市場，希望波方為中企提供公平、公正、非歧視的營商環境。並宣布對波蘭公民實施15日單方面免簽。

習近平表示，雙方要用好中波政府間合作委員會等機制平台，加強各領域合作的戰略協調和統籌規劃，高質量共建「一帶一路」，保障和推進中歐班列等重大項目合作，加強貿易、農業、數位經濟、綠色產業、清潔能源等領域合作。

習近平說，中方歡迎更多優質波蘭農食產品進入中國市場，支持擴大雙向投資，希望波方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。中方決定對波蘭公民實施15日單方面免簽政策。雙方要大力推動兩國文化、青年、學術、媒體等領域交流。願和波蘭等國一道，促進中國－中東歐國家合作機制永續發展，推動中歐關係健康穩定發展。

杜達表示，波方堅定恪守一個中國原則，，願和中方繼續推動共建「一帶一路」合作，深化經貿、農業、基礎建設、互聯互通、人文等領域交流合作，拓展創新、數位經濟、新能源汽車等新領域合作，歡迎更多中企赴波蘭投資。波方願同中方密切多邊溝通協作，推動波中全面戰略夥伴關係發展。明年上半年波蘭將任歐盟輪值主席國，波方願為推動歐盟同中國關係發展發揮建設性作用，並繼續促進中東歐國家同中國合作。

根據發布，雙方還就烏克蘭危機交換意見。習近平稱，中方在烏克蘭危機上的立場是勸和促談、政治解決。當前應努力避免衝突擴大激化，努力推動局勢降溫，努力創造和談條件。這符合包括歐洲在內的國際社會利益。中方反對一些人藉口中俄正常貿易轉移矛盾，抹黑中國。

據中方發布，會談後，兩國元首共同見證簽署關於經貿、農業等領域多項雙邊合作文件，發表關於兩國加強全面戰略夥伴關係的行動計畫。

習近平 烏克蘭

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