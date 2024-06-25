秘魯總統訪中 為習赴APEC鋪路？

南美洲國家秘魯總統博魯阿爾特25日起對中國進行4天的國是訪問，期間將與中國國家主席習近平 會談。綜合外電和陸媒報導，博魯阿爾特將推動兩國深度合作，包括尋求向中國出口更多肉類和農產品，也計畫參觀華為、比亞迪等中國企業。此外，這次訪問還可能是為習近平下半年赴秘魯出席亞太經合會（APEC）峰會鋪路。

中國外交部日前宣布，博魯阿爾特將於25至29日對中國進行國是訪問。中方稱秘魯是拉丁美洲重要國家，中秘建有全面戰略夥伴關係，習近平將與博魯阿爾特舉行會談，中國國務院總理李強、人大委員長趙樂際也將分別與博魯阿爾特會面。

據中央社引述北京週報網報導，秘魯政府指博魯阿爾特訪問期間將探討向中國市場出口肉類和農產品的可能性。

此前，歐盟 宣布擬自7月4日起對中國進口電動汽車加徵反補貼關稅，中國隨後表示對歐盟進口豬製品進行反傾銷調查，北京週報網稱，「因此秘魯計劃探討向中國市場出口肉類和農產品的可能性顯然也是時機使然」。

另據路透，博魯阿爾特預計28日與習近平會面，並將參觀華為、比亞迪等中國企業，尋求引進更多中國投資 。

本月17至19日，中秘自貿協定升級第七輪談判在北京舉行，據中國商務部消息，中國已連續多年成為秘魯最大的貿易夥伴，秘魯也是中國在拉美地區第四大貿易夥伴和重要投資目的地。據北京週報網，去年中秘雙邊貿易額376.91億美元，其中秘魯出口額有40%收益來自中國。

博魯阿爾特此行是否為習近平11月赴秘魯出席APEC峰會鋪路，也受到關注。

華爾街日報報導，中國正在秘魯中部的太平洋濱海城鎮錢凱，興建一座深水港，希望藉此打通與南美的經濟紐帶，但此舉勢必挑戰美國在該地區的影響力。報導指出，錢凱深水港由中國遠洋海運集團握有多數股權。

美媒報導，由於這座港對北京的重要性，屆時習近平還可能親赴錢凱深水港啟動儀式，這也會是新冠疫情後，習首次出訪南美。